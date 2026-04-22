La lucha por un cribado neonatal igualitario: "Es duro que te digan que tu hijo tiene una enfermedad, pero más que te enteres cuando es irreversible"

La desigualdad en el cribado neonatal que existe en España ha impulsado una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) liderada por Pedro Lendinez. El objetivo es claro: garantizar que todos los recién nacidos tengan los mismos derechos y acceso a las mismas pruebas diagnósticas, independientemente de la comunidad autónoma en la que nazcan. La campaña, bajo el lema "+Visibles", busca corregir una situación que genera ciudadanos con distintas oportunidades de prevención en salud desde su primer día de vida.

El problema de la equidad

Actualmente, el lugar de nacimiento determina el alcance de la prueba del talón. Mientras en comunidades como Galicia se detectan hasta 40 patologías, en otras como Castilla-La Mancha o Cantabria el número es inferior. Esta diferencia radica en que el Ministerio de Sanidad fija una cartera básica de mínimos que todas las regiones cumplen, pero deja a su criterio la ampliación en carteras complementarias, lo que origina la falta de equidad. La aspiración de la ILP es igualar al alza para que todos los niños tengan las mismas garantías.

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La detección precoz, que se realiza entre las 24 y 48 horas de vida, es fundamental. Aunque recibir la noticia de una enfermedad es un golpe para la familia, saberlo a tiempo "cambia totalmente el paradigma", como explica Lendinez. Permite iniciar un tratamiento en las primeras horas de vida, lo que asegura un desarrollo normal y evita las graves secuelas de una crisis que, de otra manera, causaría un daño irreversible.

La importancia de un diagnóstico a tiempo

Para muchas familias, la ausencia de un diagnóstico certero supone una larga etapa de angustia. La odisea de unos padres que intuyen que algo le ocurre a su hijo pero no logran identificar la causa hasta que es tarde es una de las realidades que se busca evitar. Como señalan los impulsores de la iniciativa, "es duro que te digan que tu hijo tiene una enfermedad, pero más duro es que te enteres de esa enfermedad cuando ya es irreversible".

EFE/ Kiko Huesca Bebé recién nacido

Recientemente, el Boletín Oficial del Estado ha publicado la ampliación de 11 a 21 patologías en la cartera común, un "salto muy importante" que sitúa a España en un nivel medio en el ranking europeo. Sin embargo, todavía existe un amplio margen de mejora, ya que países como Italia detectan alrededor de 50 o 60 patologías. La motivación de la ILP es humana: "Cuando conoces a niños que están en casa ya en cuidados paliativos domiciliarios, dices, esto hay que cambiarlo".

Una llamada a la acción ciudadana

La campaña necesita recoger 500.000 firmas para que la propuesta sea debatida en el Congreso. Actualmente, cuentan con unas 150.000 validadas y casi medio millón comprometidas. La iniciativa subraya la importancia de la implicación ciudadana en la vida política para "mejorar la vida de la sociedad, cuidar de la gente y, sobre todo, cuidar de quien nadie cuida". Toda la información para apoyar la causa se encuentra en la web MásVisibles.com.