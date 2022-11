Los obispos lamentan no haber sido consultados sobre la ley de la familia que prepara el Gobierno

El nuevo secretario general de la Conferencia Episcopal Española (CEE), César García Magán, ha confirmado que la Iglesia no ha sido consultada sobre la ley de las familias que prepara el Gobierno. «Con respecto a la ley de familia, no, no ha habido ninguna pregunta. ¿Nos habría gustado? Pues sí», ha afirmado en la mañana de este viernes 25 de noviembre en la rueda de prensa conclusiva de los trabajos de la CXX Asamblea Plenaria del episcopado.

«Hay aspectos que tienen que tener el mayor consenso posible porque eso da estabilidad legislativa. No es bueno en un ordenamiento jurídico que continuamente haya cambio de leyes sobre una materia. Si se produce eso, significa que pasa algo, que esa ley no está de acuerdo con lo que puede ser la base sociológica en la que se basa siempre el derecho o con los principios generales del ordenamiento constitucional o jurídico de ese país», ha afirmado.





Magán ha dicho que en caso de ser consultada la propuesta de la Iglesia habría estado «en la línea del documento» que se ha presentado hoy, titulado «Persona, familia y sociedad», que ofrece el modelo de familia que está en el Evangelio.

Según ha informado el diario ABC, la ley de familias que el Gobierno lleva el próximo martes al Parlamento plantea hasta 16 modelos de familia. «En el contexto de una sociedad democrática y plural, también la Iglesia tenemos el derecho de vivir y proponer nuestro modelo al resto de la sociedad. Y eso no significa ningún una condena y ninguna exclusión de nadie», ha dicho el obispo auxiliar de Toledo. «Pensamos que nuestro mensaje es una aportación al bien común integral», ha añadido.

Sería deseable «cierto consenso»

El secretario general de la CEE ha reiterado que, en una sociedad democrática como la española, sería siempre deseable que sobre las leyes que afectan a ciertos aspectos fundamentales del bien común «hubiera un cierto consenso a la hora de legislar». Sería bueno el consenso —ha insistido— porque (…) el núcleo de la democracia no es solamente ir a depositar una papeleta a una urna cada cuatro años, sino ser sociedad civil y tener una implicación en las normas de nuestra convivencia.

Sobre la proposición de la Iglesia, García Magán ha recordado que Jesucristo no se inventó el matrimonio, sino que este ya existía en el derecho romano, en el derecho griego, etc. «Jesucristo lo que hace es coger esa institución que era preexistente a Él y decir que cuando se da entre bautizados, eso es un sacramento y es un signo donde actúa la presencia del Señor. Evidentemente los obispos presentamos eso porque nuestra posición es esa y pedimos que sea respetada».