Los misioneros nos necesitan: "Renovemos nuestra conciencia y recuerdo al trabajo que realizan"

“Esta Jornada tiene como objetivo renovar nuestra conciencia, nuestro recuerdo de los misioneros españoles que siguen trabajando en Hispanoamérica, que necesitan nuestra oración y nuestra cooperación”.

Así ha explicado José Miguel González, misionero de la de la Obra de Cooperación Sacerdotal Hispanoamericana (OCSHA) y delegado de misiones en la diócesis de Salamanca la fiesta que la Iglesia celebra el domingo 6 de marzo el Día de Hispanoamérica.

¿Sabías que Perú es el país de América Latina con mayor número de sacerdotes españoles?

Una vida compartida

Una jornada para recordar especialmente a los sacerdotes españoles que han salido de sus diócesisde origen para colaborar con la Iglesia católica en Latinoamérica. Estos sacerdotes se agrupan en la Obra para la Cooperación Sacerdotal Hispanoamericana (OCSHA). El lema de este año define su carisma, «Una vida compartida».

“Aquí en Salamanca, igual que en todas las diócesis de España, lo celebramos, porque la vocación misionera no es una tarea, una función. Es una llamada de Dios. He compartido la vida de la Iglesia y yo pienso que el misionero va sobre todo a compartir el Evangelio, a compartir la experiencia propia de fe. Yo me siento muy enriquecido de este todo aquello que he recibido”, ha expresado el misionero en el programa Iglesia al Día de TRECE que dirige Álvaro de Juana.

??"Este Día de Hispanoamérica consiste en renovar nuestra conciencia y recuerdo de los misioneros españoles que siguen trabajando allí y necesitan nuestra cooperación".



"Un misionero es misionero para siempre"

Actualmente hay 177 sacerdotes que han salido de sus diócesis para unirse a la Obra para la Cooperación Sacerdotal Hispanoamericana (OCSHA) en 19 países de América Latina. Perú es el país con mayor número de sacerdotes españoles, 49. Este último año un sacerdote de Madrid ha iniciado su labor pastoral en San José (Costa Rica) y uno de Toledo, en Moyobamba (Perú).

Una vez que “uno vive la misión” la sensación es “que los misioneros somos misioneros siempre y siempre tenemos el deseo de que volver a ella”, ha explicado el sacerdote que ha profundizado en la situación de Cuba. “La sonrisa del pueblo cubano no se borra a pesar de los sufrimientos. Yo me siento cubano de adopción y ¡claro que les añoro!”, ha concluido.