Los jóvenes temen recortes de derechos en el futuro si la tasa de natalidad no mejora: "¿Y mi pensión?"

A lo largo del Informe ECCLESIA 'Invierno demográfico', hemos dado a conocer las causas de la baja natalidad que en España se acentúa cada año. La precariedad laboral, los bajos salarios o el encarecimiento de la vida influyen. Pero hay otros factores como la dificultad para conciliar, el anteponer la posibilidad de tener una carrera profesional más exitosa o esa corriente cultural que que ve a los hijos como una carga y un obstáculo para lograr otras metas. Todo ello influye a que la maternidad y la paternidad se retrase y en muchos casos nunca llegue.

De hecho, España tiene uno de los índices de natalidad más bajos de Europa: 1,19 hijos por mujer, solo por detrás de Italia. En 2021 tan solo dieron a luz 336.247 niños, una caída del 1,48% respecto a 2020 y la cifra más baja desde que se tienen registros, en 1941. Un problema del que, contrariamente a lo que pudiera parecer, es consciente de la población joven en edad de procrear.

¿Están preocupados los jóvenes por la falta de niños?

CARMEN, 27 años: Me preocupa que España tenga una población tan vieja. Hay más ancianos que niños. La natalidad disminuye, no se tienen hijos como antes y estamos creando un país viejo.

PACO, 35 años: Soy consciente de que la natalidad es un problema para el país, pero debido a la economía y a lo que cobro no puedo mantener a un hijo y a mi mujer. Prefiero estarme quieto y vivir mi vida.

SONIA, 29 años: La baja natalidad es un problema. A parte de todo lo que radica para nivel sociedad y de trabajos, para un país tener una población envejecida no es bueno. En Educación lo veo un problema, yo que me dedico a la enseñanza.

DARÍO, 30 años: Preocupa mucho que el país tenga un problema de natalidad. Es un problema como país que tendremos que afrontar seriamente en un futuro no tan próximo. Claro que me preocupa.

MARIBEL, 28 años: La baja natalidad puede afectarnos, pero creo que hay otras posibilidades como dejar entrar a inmigrantes, que tienen bastantes niños y pueden ayudarnos a tener una población más activa que trabaje.

ALMUDENA, 28 años: Tengo amigos maestros y saben perfectamente que cada vez hay menos niños en los colegios por la baja natalidad. Es un problema, porque si no hay trabajo y las parejas no quieren tener hijos por la situación económica, pues cae en decadencia. Entre mis amigos algunos quieren ser padres y otros no, entre mis amigos íntimos soy la única que quiere ser madre.

ROBERTO, 36 años: El problema de la baja natalidad que tenemos será un gran problema porque la Seguridad Social, la Sanidad y las pensiones se mantienen a base de empleo, natalidad, y que haya gente que pueda mantenerla y pagarlo. Va a ser imposible.

MARÍA JOSÉ, 39 años: Realmente no he pensado en el futuro si me afectará la crisis demográfica, pero viendo lo que nos depara, supongo que las pensiones nos la tendremos que pagar cada uno la nuestra.

MARISOL, 30 años: Deriva en problemas asociados, como la Seguridad Social, la Sanidad, el empleo público... cuando seamos mayores, ¿las pensiones de dónde va a salir?. Va a costar salir adelante sin eso.