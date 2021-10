"A los jóvenes solo nos ofrecen contratos de corta duración, así que tenemos que aceptar casi cualquier cosa"

Ahora mismo, en cualquier punto de España, puedes encontrar miles de jóvenes que están terminando sus estudios universitarios o que los han acabado recientemente y saben que no van a encontrar trabajo en su campo. Patricia es uno de estos ejemplos desde que acabó Comunicación Audiovisual en la Universidad de Burgos hace 3 años.

Por cuestiones personales, esta burgalesa no pudo ir a la universidad hasta los 20 años, y fue allí donde encontró su verdadera vocación profesional: el diseño gráfico. Una vez terminó sus estudios se topó con la dura realidad: no había salidas profesionales suficientes como para encontrar un trabajo.

Terminó de estudiar a los 25 años, pero no ha sido hasta los 28 cuando ha encontrado su primer trabajo, aunque es solo de unas pocas horas semanales. Esta es la dura realidad que viven nuestros jóvenes universitarios, la desmotivación al ver que un grado universitario no les vale, que solo se les ofrecen contratos de becario y, una vez acaban ese periodo de prácticas, no hay intención de contratarlos por parte de las empresas.

Este es solo un caso de precariedad laboral, pero podríamos contar otros muchos. “Su situación es muy habitual, porque la gente hace todo lo que se supone que tiene que hacer, aprueba sus respectivas carreras, pero no consigue el trabajo que se supone que tiene que conseguir”, comenta Clara Fernández, portavoz de Iglesia por el Trabajo Docente. De hecho, en la actualidad existe una tasa de paro del 40% entre los menores de 25 años, y entre los menores de 30, el 20% se encuentra al borde de la pobreza.

“Iglesia por el Trabajo Decente reivindicamos todo esto saliendo a la calle y realizando actos. Intentamos informar y denunciar”, ha segurado Fernández en 'Mediodía COPE'. “Todo cambio comienza con la educación, así que tenemos que concienciarnos de que tenemos que ser los jóvenes los que alcemos la voz. La juventud es el factor más condicionante tras la crisis del Covid. Uno de los problemas que tenemos es la temporalidad, porque las condiciones son muy precarias y solo nos ofrecen contratos de corta duración, así que tenemos que aceptar casi cualquier cosa”.

Por motivos como este, hoy, 7 de octubre, se celebra el Día Mundial por el trabajo decente, una jornada en la que varias organizacines cristianas, como Cáritas, la Conferencia Española de Religiosos, o Juventud Obrera Cristiana, vienen sensibilizando sobre esta cuestión desde 2015 a través del movimiento Igleisa por el Trabajo Decente.

Denuncia Clara Fernández que la gente joven está harta de escuchar de que siempre les queda la opción de emprender. “No todo el mundo tiene por qué tener los recursos o la persolidad necesaria para emprender, aunque por supuesto es una de las opciones que debemos tener”.