Los Jóvenes de Málaga en camino a la PEJ: "Es una gran oportunidad para reavivar la esperanza del alma"

La Peregrinación Europea de Jóvenes (PEJ) es el encuentro en el que jóvenes de todo el continente europeo acuden peregrinando a la tumba del apóstol Santiago. Inicialmente estaba prevista el verano pasado, pero a raíz de la pandemia de la Covid-19 y con la ampliación del Año Santo 2021 concedida por el Papa Francisco a la archidiócesis de Santiago de Compostela, se celebrará en la primera semana de agosto.

«Mi decisión de adentrarme en esta aventura de la #PEJ2022 ha sido la oportunidad de tener tiempo de oración siendo peregrino hasta Santiago»



Aunque la PEJ comienza oficialmente el 3 de agosto, los grupos de jóvenes comenzarán a desplazarse a Santiago días antes para hacer el Camino. Es el caso de Diego Jiménez Blázquez. Este joven tiene 16 años y es de Antequera, de la parroquia de San Sebastián. Va a comenzar los estudios de 2º de Bachillerato y, desde hace dos años, forma parte del Seminario Menor de Málaga. La diócesis de Málaga publicó una entrevista en la que cuenta cómo va a ser su experiencia.

Ser peregrino

Diego ha explicado que su decisión de adentrarse en la aventura de la PEJ "ha sido la oportunidad de tener tiempo de oración siendo peregrino hasta Santiago, así como también poder compartir esta experiencia junto a mis compañeros seminaristas con los que tanto disfrutamos viajar".

En referencia a la esperanza con la que acude a esta vivencia, expresa que "una de ellas es que nunca tuve la ocasión de realizar el Camino. Aunque también lo hago porque es una gran oportunidad para reavivar la esperanza del alma, dado que ver a tantos miles de jóvenes reunidos por mediación de Cristo me otorga la tranquilidad de saber que no somos los únicos “locos” que le seguimos, sino que es real su presencia en nosotros, que Él lo hace todo posible y, personalmente, es algo que ayuda y anima a decir sí de cara a esta vocación".

El mayor reto de la Iglesia con los jóvenes

"La Iglesia siempre ha tenido retos, pero cabe destacar que son muchos los jóvenes, y no tan jóvenes, que apartan su vida de esta y prefieren centrarse en todo lo material del mundo. Ya no hay paciencia; no hay esperanza y, en consecuencia, no hay fe que lo remedie. Con todo esto también es cierto que existen muchos movimientos y asociaciones que renuevan esa juventud en la Iglesia para animar a creer verdadera y firmemente en el misterio del altar y a darlo todo por aquel que todo nos dio".