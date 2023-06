Laurent, una madre soltera que tuvo que huir de su país, uno de los rostros de la ayuda de Cáritas

Bajo el lema ‘Tú tienes mucho que ver. Somos oportunidad. Somos esperanza’, Cáritas busca ser una invitación “a abrir los ojos” ante las personas más vulnerables. Según datos derivados de esta campaña, 1 de cada 4 personas en España está en situación de exclusión, lo que equivale a unos 11 millones de personas. 1 de cada 3 personas en España no tiene ingresos suficientes para vivir dignamente. De estos, un 46% recortan en alimentación, un 63% en suministros y un 56% en Internet y teléfono. Un 7% de la población española no tiene ningún ingreso.

Madrid, por ejemplo, es uno de esos lugares en los que Cáritas Diocesana ha desempeñado una gran ayuda. En 2022, desde las diócesis, han atendido a 120 mil personas, un 20 % más que el año anterior, en un momento condicionado por la invasión de Ucrania y las guerras en otros países. Asimismo, la atención de Cáritas ha estado marcada por la inflación, que ha hecho que hayan subido los precios en los productos y servicios de primera necesidad, y la llegada de personas migrantes.



En medio de una realidad compleja y dolorosa en la que acompañamos a quienes más sufren, a quienes necesitan recuperar derechos y restaurar sus vidas, estamos llamados a comunicar esperanza desde el amor cristiano #TúTienesMuchoQueVer



— Cáritas Española (@_CARITAS) June 5, 2023

Dar respuesta

Uno de estos rostros de Cáritas es Laurent, una madre soltera que tuvo que huir de su país, Colombia, amenazada de muerte por labrarse un futuro. Huyó con sus gemelos a España y en Madrid recibió la ayuda de Cáritas. Fue en el año 2021 y gracias a la formación que la han dado hoy tiene un trabajo. “En Cáritas me han tratado como a una persona, me han preguntado quién soy, cómo era mi realidad en Colombia. Me han acompañado desinteresadamente, sin pedirme nada a cambio. Puedo dar testimonio de que Cáritas ha cambiado mi vida. Es real, cada servidor siempre me ha ayudado a avanzar”, ha dicho Laurent en rueda de prensa.

Para atender a las familias en Cáritas Madrid han contado con 460 Cáritas parroquiales y 319 proyectos. Los proyectos abarcan diferentes ámbitos y colectivos como son: personas y familias en dificultad social, en exclusión residencial, en situación de desempleo, infancia y juventud, mujer, mayores, personas dependientes, sin hogar, con problemas de salud mental o con problemas de adicción, hospitalizadas, en centros penitenciarios y en asentamientos chabolistas.

Mejorar la sociedad es cosa de todos, de ahí el lema del #DiadeCaridad #TúTienesMuchoqueVer Cáritas Madrid pide la implicación de para frenar la creciente desigualdad en Madrid. — Cáritas Madrid (@CaritasMadrid) June 6, 2023





El objetivo es dar una respuesta a las necesidades más básicas y urgentes, y para ello se necesitan voluntarios como José Blanco, que lleva 13 años formando y ayudando a los usuarios de Cáritas de su parroquia, algo que le ha llenado mucho como persona: “trabajar en Cáritas parroquial me ha permitido estar cerca de las necesidades de las personas que llegan, que son de todo tipo, que solicitan ayuda. Conozco de primera mano lo que sucede, la realidad social. Es un privilegio estar cerca de las personas que lo necesitan, tener una relación personal con ellas”.

La realidad social ha cambiado y con ella las necesidades de las personas. Luis Hernández, el director de Cáritas Madrid ha explicado en la rueda de prensa de presentación de la campaña que se están enfrentando a muchos cambios y demandas sociale