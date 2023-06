Las claves de la nueva evangelización que ha defendido Carlos Osoro durante su ministerio pastoral

El cardenal Carlos Osoro ha dejado de ser arzobispo de Madrid este lunes tras el nombramiento del hasta ahora obispo auxiliar, José Cobo. Llegó al cargo en noviembre de 2016 y durante 9 años ha pastoreado la Iglesia de Madrid, haciendo gala siempre de su interés sobre la nueva evangelización a la que invitó el Papa Francisco desde el inicio de su mandato y la dirección que esta debía tener.

Han sido numerosas las intervenciones que el prelado ha tenido lanzando siempre un desafío misionero para tratar de encender el corazón de los que caminan en la fe. Siempre ha defendido que “la Iglesia no puede dejar a nadie de lado y tiene que acercarse a todos”. Por ello, el entonces arzobispo manifestaba “la urgencia que tiene la Iglesia de asumir la prioridad del anuncio del Evangelio”.

"Proclamar el Evangelio a toda la creación"

No son pocas las cartas que el cardenal Osoro ha dedicado a este tema. En enero de este año publicó una carta bajo el título ‘No pierdas la pasión por evangelizar’, en la que “pedía escuchar al Señor en lo más hondo de nuestro corazón para proclamar el Evangelio a toda la creación”. Otra de las claves marcadas por el prelado eran los momentos nuevos de la humanidad y los profundos cambios que afectan a varios países, España entre ellos. “Fuimos evangelizadores con pasión y hoy es urgente recuperar esa pasión por evangelizar. Por fidelidad a Jesucristo y por convencimiento, tenemos necesidad de proponer a quienes nos encontremos en nuestro camino lo que para nosotros ha sido tan fundamental; hemos de anunciar al propio Jesucristo con obras y palabras”, apuntillaba.

Para tomar ejemplo ponía al Papa San Juan Pablo II, quien incidía que la nueva evangelización debía ser nueva en ‘ardor’, ‘método’ y ‘expresión’. “Hay un deseo de que otros conozcan lo que acontece en nuestras vidas cuando nos encontramos con Él. Queremos irradiar esa luz y esa fuerza que vienen de Él. Así surge una Iglesia en salida, una Iglesia que contagia, en la que no hay tibios ni mediocres”, indicaba.

En febrero de 2022 escribió otra carta en la que remarcaba la importancia de la alegría pascual en la evangelización. En ella invitaba a no convertirse “en discípulos miedosos y quejosos, nunca tengamos la tentación de no dejar espacio a los demás. Cuando comenzamos a quejarnos, a vivir con resentimientos, a no dar todo lo que somos y tenemos para dar vida a los demás, dejamos de tener la alegría de la Resurrección”.

Claves para la nueva evangelización

Varias de las claves dadas por Osoro para esta nueva evangelización han sido la renovación permanente del encuentro con Jesucristo Resucitado, llevar a todos los lugares de la tierra donde habitan los hombres la dulce y confortadora alegría del Evangelio y mantener vivo y actual el anuncio de Cristo Resucitado, aquel que mandó hacer sus discípulos. Por último advertía además de que “siempre debemos tener la conciencia de que los logros no son rápidos, son lentos o por lo menos tenemos que ir con el ritmo que tengan las personas”.