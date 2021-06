La labor que desempeña la Iglesia ante la problemática de los desahucios: "Un fracaso de toda la sociedad"

El pasado lunes, 14 de junio, un vecino de Barcelona, Segundo Fuentes, se suicidó cuando iba a ser desahuciado. El card. Omella, en un tuit del pasado sábado recordó que desde Cáritas Barcelona “se le intentó ayudar a encontrar trabajo pero ninguna de las ofertas fructificó”.

El arzobispo de Barcelona y presidente de la Conferencia Episcopal Española ha pedido orar “por su eterno descanso y trabajemos para que todos tengan un trabajo digno”.

Segundo contó con el acompañamiento laboral de Cáritas Diocesana de Barcelona entre febrero y el noviembre de 2020, unos meses marcados duramente por la pandemia de la covid-19, puesto que desde 2018 no encontraba ninguna oportunidad laboral. Durante este periodo, se lo acompañó en la busca de trabajo, y se lo asesoró para vincularse a servicios sociales y pedir la prestación a la cual tenía derecho, y que finalmente acabó percibiendo. Se presentó a ocho ofertas de trabajo diferentes. Desgraciadamente, afirman desde Cáritas Barcelona, “y a pesar de sus esfuerzos, ninguno de las ofertas laborales fructificó”.

Desde Cáritas Barcelona han reiterado varias veces “que la emergencia habitacional continúa muy presente en el área de Barcelona, y que el 67% de los hogares atendidos por Cáritas no disponen de una vivienda digna. El 26% de los hogares atendidos no tienen ingresos, 18 puntos porcentuales más que antes de la covid-19"

Asimismo, avisan desde Cáritas, "el 58% de las personas se encuentran en una situación psicoemocional peor que antes de la pandemia y un 41% ha sufrido uno o más ataques de ansiedad o pánico. Casos como el de Segundo, muestran el grado de sufrimiento de las personas que no tienen trabajo y no pueden hacer frente a los gastos de vivienda, de alimentación, en definitiva, a poder vivir una vida digna".

1/2 ?? Des de @caritasbcn lamentem profundament la mort d'en Segundo, persona acompanyada pel programa d'inserció laboral de Càritas, per causes relacionades amb l'habitatge. No és un cas aïllat i és necessari garantir el #DretHabitatge per tothom. pic.twitter.com/XWunLwKnGg