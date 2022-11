Juan José Omella, en el Foro de La Vanguardia: "Nuestra sociedad debería crecer a través de pactos"

Juan José Omella ha participado este jueves, en el Auditorio MGS de Barcelona, en una nueva edición de los Foros de La Vanguardia. La charla, titulada 'Iglesia, sociedad y valores', ha sido moderada por el periodista Ramon Rovira y participarán el director adjunto de La Vanguardia, Enric Juliana, y el periodista y director de El món a RAC1, Jordi Basté.

Antes de responder a las preguntas de los periodistas, Omella ha destacado tres aspectos de la Iglesia que lleva ahora mismo “en el corazón”: la evangelización, la persecución religiosa en el mundo y el “bombardeo moral frente al ideal religioso cristiano”: “Estamos en un mundo necesitado de esperanza, de proyectos, y creo que Jesucristo es la vida, el camino y la verdad. Tenemos una urgencia de mostrar la belleza del Evangelio”. Sobre la persecución religiosa en el mundo, Omella tiene claro que “hay que lograr un mundo donde cada individuo pueda vivir su fe libremente”.

El segundo punto de la charla, “sociedad”, ha llevado al presidente de la CEE a hablar de varios temas. En primer lugar, “el drama de la guerra”: “Sabemos que hay muchos lugares donde hay conflictos, la idea de una Tercera Guerra Mundial de la que el Papa ha hablado alguna vez está sombreando, pero sobre todo hay también una guerra psicológica que crea incertidumbre y dolor”.

Omella cree además que la sociedad “debería crecer a través de pactos […] es necesario ir construyendo puentes y eso solamente se hace así, con pactos”. También ha hablado sobre los jóvenes: “Tienen que afrontar tantas dificultades, en el mundo laboral, profesional y personal. Tienen un futuro muy incierto y no sé si les apoya suficientemente”.

Sobre el último punto de la charla, “valores”, Omella ha subrayado el tema del respeto a la Creación: “Hay una gran sensibilidad ante el tema ecológico, pero creo que no debemos perder de vista que la ecología bien centrada está apoyándose en el ser humano”.

“Otro valor que me parece importante que no podemos perder de vista son la alegría y la esperanza: un ser humano que pierde estas dos cosas se acaba”, ha dicho Omella. Asimismo, el arzobispo de Barcelona ha tocado brevemente también el tema de la soledad: “Vivimos en una sociedad donde tenemos de todo, pero nunca habíamos estado tan solos. Estamos informados, pero no estamos comunicados. Hemos perdido las relaciones humanas, el caminar juntos”.

“Y por último el tema de la vida: el aborto y la eutanasia nos están dejando una sociedad descapitalizada en valores humanos. Perdemos niños y perdemos la sabiduría de la gente mayor”, ha remarcado Omella en el Foro de la Vanguardia.