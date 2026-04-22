José Mazuelos, obispo de Canarias, sobre la visita de León XIV: "El Papa no viene para coger el palo de la migración y pegar políticamente a unos y a otros"

El Papa León estará en Canarias para lanzar un grito contra el drama de la migración

La Conferencia Episcopal Española ha acogido, en el marco de la 129ª Asamblea Plenaria, una rueda de prensa protagonizada por don José Mazuelos, obispo de Canarias, y don Eloy Santiago, obispo de Tenerife, en la que han abordado el drama migratorio y la visita del papa León XIV.

La comparecencia ha estado marcada por un mensaje insistente de acogida, responsabilidad internacional y necesidad de soluciones estructurales ante una realidad que, según han reconocido, supera la capacidad de respuesta de las islas.

Un drama migratorio que interpela a Europa

Monseñor Mazuelos ha centrado su intervención en la dimensión global del fenómeno migratorio, reclamando actuar sobre las causas en origen y reforzar la cooperación internacional: "A ver si es posible acabar con la ruta atlántica y con la otra ruta, que no sale tanto, que es la del Sáhara. Hay tantos muertos en el Sáhara, tantos muertos en el Atlántico…", ha señalado, subrayando que no se trata de un problema exclusivo de Canarias, sino "de toda Europa y de toda España".

En esa línea, ha apelado a la necesidad de buscar alternativas legales de migración laboral ante la demanda de empleo existente y ha insistido en el papel de los países de origen en la gestión del fenómeno, reclamando responsabilidad a quienes reciben ayudas internacionales.

COPE Don José Mazuelos, obispo de Canarias, durante su intervención en la rueda de prensa sobre la migración en la Conferencia Episcopal

Uno de los momentos más contundentes ha llegado al describir la dureza de las travesías: "A mucha gente habría que meterla en un cayuco, que estén cinco días en el Atlántico, mañana y tarde, sin comer, y ver cómo llegan". Con ello, ha defendido que la respuesta debe pasar por la acogida inmediata y el trato digno: "Si se quiere ser humano, hay que atenderlos y hay que cuidarlos".

Mazuelos también ha aludido a la situación de las personas migrantes asentadas en España, alertando de su vulnerabilidad en economías sumergidas y de los riesgos de explotación. En este contexto, ha subrayado el trabajo de Cáritas, que atiende a muchas de estas personas y ha insistido en la necesidad de "luchar contra las mafias" que operan en las rutas migratorias.

COPE Don José Mazuelos, obispo de Canarias (i); Cayi Suarez, miembro de Cáritas Canarias (c); y don Eloy Santiago, obispo de Tenerife (d); durante la rueda de prensa sobre la migración y la visita del Papa León XIV en la Conferencia Episcopal Española

Canarias, frontera y primer punto de acogida

Por su parte, el obispo de Tenerife, Eloy Santiago ha descrito la realidad migratoria como una situación que "muchas veces nos supera". Ha destacado el papel del archipiélago como frontera sur de Europa y como primer punto de llegada de quienes cruzan desde África en cayucos y pateras.

Santiago ha subrayado la importancia de la acogida inicial, tanto por parte de la Iglesia como de la sociedad canaria, y ha advertido de la presión que sufren islas como El Hierro. En ella, ha explicado, una población de unos 9.000 habitantes ha llegado a recibir cerca de 25.000 personas en un año, lo que ha generado una tensión considerable en los servicios básicos, incluidos los sanitarios.

El obispo ha insistido en que esta realidad requiere una respuesta coordinada de todas las administraciones y una mayor implicación internacional, al tratarse de un fenómeno de alcance global que impacta especialmente en Canarias como punto de entrada a Europa.

El Papa León XIV y una visita aún por definir

En relación con la próxima visita del papa León XIV, los obispos han destacado su relevancia en el contexto actual, aunque han pedido no reducirla exclusivamente a la cuestión migratoria. Mazuelos ha insistido en que se trata de una visita pastoral más amplia: "El Papa no viene a Canarias para coger el palo de la migración y pegar políticamente a unos y a otro".

Los prelados han señalado que todavía no se conoce la agenda del viaje y han explicado que, tras la visita, se realizará una auditoría para garantizar la transparencia. En esta línea, Mazuelos ha insistido en que la ayuda recibida por parte de las administraciones "no quiere decir que nos vayan a dar un millón de euros, sino que van a ayudarnos con las infraestructuras: escenarios, autobuses, policía, etcétera". Por su parte, Santiago ha subrayado que, en su diócesis, en caso de existir remanentes, se destinarán a un centro de día que atiende a personas sin hogar en localidad de La Laguna.

EFE EFE/EPA/RICCARDO ANTIMIANI

Asimismo, los obispos han apuntado que la financiación no procederá únicamente de aportaciones económicas, sino también de apoyos en infraestructura y logística por parte de las distintas administraciones públicas y colaboradores.