Jordania acoge el encuentro de la Coordinadora de obispos para Tierra Santa: "Somos peregrinos de solidaridad"

Jordania acoge este año el encuentro de la Coordinadora de los obispos para Tierra Santa (Holy Land Coordination-HLC) que, como ya es habitual cada mes de enero, reúne a obispos de todo el mundo para conocer el trabajo e impulsar la presencia y el respeto de las comunidades cristianas en la tierra de Jesús. La reunión tiene lugar del sábado 14 de enero al jueves 19 de enero de 2023.

En este encuentro participan obispos representantes de las Conferencias Episcopales de Canadá, EE.UU, Inglaterra y Gales, Francia, Alemania, Irlanda, Escocia, Italia, España, Países Nórdicos, Sudáfrica, Suiza, Albania, Eslovaquia y la Iglesia Anglicana, además de delegados del Consejo de Conferencias Episcopales de Europa (CCEE) y de la Comisión de las Conferencias Episcopales de Europa (COMECE).

Por parte de la Conferencia Episcopal Española participa Joan Enric Vives Sicilia, arzobispo de Urgell. Asimismo, asisten también responsables de comunicación de las Conferencias Episcopales y de organizaciones católicas que trabajan y colaboran con Tierra Santa. La reunión de este año se centrará en la comunidad cristiana de Jordania y en el importante papel que desempeñan en la sociedad jordana. “Visitar Tierra Santa como peregrinos de solidaridad y mejor aún visitarla como signo de comunión nos ha llegado a los obispos que estamos haciendo esta peregrinación de la Coordinadora muy adentro”, ha dicho el arzobispo de Urgell.

El pasado sábado, 14 de enero, inauguró el encuentro el obispo Nicholas Hudson, obispo auxiliar de Westminster, Inglaterra y Gales. El domingo los participantes tuvieron la celebración de la misa con diferentes comunidades locales. Esta es una de las partes más importantes de cada reunión que tienen los delegados de la Holy Land Coordination. Además, visitarán las comunidades de Ajloun, Fuheis, Jubeiha y Amman.

Para el arzobispo de Urgell, la jornada de este lunes ha sido muy importante: “La belleza del trabajo pastoral y social de los cristianos en Jordania se ha manifestado de una manera muy concreta. Hemos podido visitar la acogida que se da por parte de Cáritas Jordania a los migrantes y refugiados iraquíes [...] hacen una labor espléndida unida a las parroquias que les dan casas y locales y le ponen todo a su servicio durante un gran tiempo”.

Este lunes 16 también se ha celebrado una presentación sobre el papel de las escuelas cristianas y han visitado una escuela en Madaba: “Hemos podido ver la gran labor educativa que hacen aquí en Jordania […] aquí conviven, se encuentran y se ve que la fe cristiana une sus raíces en el Evangelio, pero luego se proyecta en una sociedad en paz y fraterna”. Por la tarde, se reúnen con la Juventud Cristiana de Jordania, donde hablarán de la importancia de su trabajo cultural y espiritual en la sociedad jordana.

