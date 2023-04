Javier Ortiz, alumno de los cursos de Cáritas Jaén: “Hay futuro y se puede encontrar trabajo”

“Hice el curso de Operaciones Básicas de Hostelería y me fue superbién. Tenía mucha ilusión por hacer el curso y conseguí una conexión genial con todos. Cáritas, la verdad, me ha abierto muchas puertas”, con estas palabras se ha expresado Javier Ortiz Caramés, quien está actualmente en búsqueda activa de empleo, realizando entrevistas de trabajo en el campo de la hostelería. Está pendiente de ser llamado del restaurante donde realizó las prácticas no laborales dentro del curso “Operaciones Básicas de Hostelería” impartido por el programa de empleo de Cáritas Jaén.

Javier contactó con el servicio de orientación de esta Cáritas diocesana para formarse en el sector de la hostelería, ya que su experiencia laboral, como técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería (TCAE) no le estaba abriendo puertas al mercado de trabajo. Inició el proceso de orientación cumpliendo con todas las citas y actividades propuestas. Así que fue derivado a dicha formación y a la agencia de colocación. Durante el desarrollo del curso, su actitud y dedicación fueron notables, por lo que el programa de Empleo de esa Cáritas diocesana optó por enviarlo a un restaurante de cierto nivel en Jaén para que realizara sus prácticas. Allí se desenvolvió mejor de lo que él pensaba, recibiendo muestras de interés por parte de los dueños del negocio.

Explica que su situación antes de conocer Cáritas era “de desempleo. Estaba en búsqueda de empleo. Yo trabajé en el sector de la sanidad y estaba echando currículums de manera independiente. Pero un día surgió la chispa: vi el programa de Cáritas, y me acerqué para que me informaran y por esa vía conocer otra empresa o encontrar una posibilidad más cercana de entrar al mercado laboral”.

"Desde el principio me atendieron genial"

En referencia al proceso que ha tenido en Cáritas expone que “desde el principio me atendieron genial. Toda la gente se portó muy bien, me ayudaron en todas las dudas que tenía porque no sabía cómo enfocarlo. Yo sé que me gusta la cocina. Entonces lo primero fue explicarme cómo iba a ser el curso y luego me dijeron que tendría una inserción laboral a través de prácticas. Eso fue el detonante para elegir esa opción”.

Sobre las oportunidades que ha encontrado a raíz de este proceso realizado con Cáritas indica que “ahora mismo me gustaría trabajar en este mismo restaurante y me han dicho que apenas vuelva a surgir la oportunidad me volverán a llamar. Estoy buscando además otras alternativas en la rama de la hostelería y he mejorado muchísimo porque gracias a Cáritas y a este programa he conseguido avanzar y desarrollarme como persona y no solamente como persona, sino conseguir a nivel profesional orientarme de una manera más directa porque antes era un verdadero caos”.

“Consideran el aspecto integral de la persona”

Por último valora mucho la experiencia que ha tenido “porque consideran el aspecto integral de la persona. No solo consiste en desarrollar cualidades de la persona, sino que a través del trato humano que me ha ofrecido Cáritas he conseguido entender cómo hay que relacionarse, cómo se trabaja en equipo, cómo ser compañero de otros compañeros. Mi valoración es positiva. Si de alguna forma no sabes qué hacer, estás perdido o no sabes cómo conseguir una ayuda yo te digo que lo mejor que puedes hacer es hacer estos cursos”.