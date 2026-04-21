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La importancia de asegurar el viaje del Papa a España: "Protección para voluntarios, asistencia en viaje y seguros de cancelación"

UMAS será la aseguradora oficial de la visita del Papa a España tras su acuerdo con la Conferencia Episcopal

FOTODELDÍA - LUANDA (Angola), 20/04/2026.- El Papa León XIV saluda a los fieles a su llegada a una reunión con miembros del clero en la iglesia de Nossa Senhora de Fatima, en Luanda, Angola. EFE/JOSE SENA GOULAO

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Ana Palacios de Elías

Madrid - Publicado el

2 min lectura

La aseguradora UMAS Seguros y la Conferencia Episcopal Española (CEE) han firmado un acuerdo de colaboración con motivo de la próxima visita del Papa León XIV a España. El evento, que tendrá lugar del 6 al 12 de junio, se desarrollará en Madrid, Barcelona y Canarias, y UMAS será la aseguradora oficial encargada de garantizar la seguridad de todos los actos programados.

GRAFCAT8763. BARCELONA, 20/02/2026.- La basílica de la Sagrada Familia de Barcelona ha alcanzado este viernes su altura máxima, 172,5 metros, con la colocación del brazo superior de la cruz de la Torre de Jesús. Con la ayuda de una gran grúa, los operarios del templo han colocado el brazo superior de la citada cruz de la Torre de Jesús cuando pasaban pocos minutos de las 11:00 horas, con lo que esta construcción proyectada por el arquitecto Antoni Gaudí en el siglo XIX ha alcanzado su punto más alto. EFE/Enric Fontcuberta

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En virtud de este acuerdo, la aseguradora pondrá a disposición de la organización soluciones aseguradoras completas. Estas incluyen seguros de responsabilidad civil, protección para voluntarios y personal participante, asistencia en viaje y seguros de cancelación. El acuerdo fue formalizado por Luis Argüello, presidente de la CEE, y Carlos Ayerra Sola, presidente de UMAS Seguros.

Una alianza estratégica

La colaboración se articula a través de dos acuerdos complementarios: uno institucional, que refleja la buena relación entre ambas entidades, y otro operativo, que detalla la prestación de los servicios. Además, UMAS trabajará en estrecha coordinación con las diócesis, archidiócesis y entidades organizadoras para adaptar las soluciones a las necesidades específicas de cada acto.

Carlos Ayerra Sola, presidente de UMAS, ha destacado la importancia de este acuerdo: "para nosotros es una gran satisfacción poder acompañar a la Iglesia en un momento tan importante como la visita del Papa a España". Además, ha añadido que desde la compañía quieren "aportar tranquilidad y estar cerca en todo momento, ayudando a que todo se desarrolle con normalidad".

Más de 40 años de experiencia

Este acuerdo refuerza una relación sólida y continuada en el tiempo, ya que UMAS cuenta con más de 40 años de experiencia asegurando a instituciones de la Iglesia, centros educativos y entidades sociales. Su modelo se basa en la cercanía, la especialización y el compromiso con la misión de sus mutualistas.

Se espera que la visita del Papa a España reúna a más de un millón de personas. En este contexto, la participación de UMAS no solo garantiza la adecuada gestión de los riesgos asociados al evento, sino que también pone de manifiesto su vocación de servicio y su compromiso con el bien común, consolidando su posición como entidad de referencia en el sector.

Este texto ha sido elaborado por el equipo editorial con la asistencia de herramientas de IA.

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