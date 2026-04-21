La importancia de asegurar el viaje del Papa a España: "Protección para voluntarios, asistencia en viaje y seguros de cancelación"

La aseguradora UMAS Seguros y la Conferencia Episcopal Española (CEE) han firmado un acuerdo de colaboración con motivo de la próxima visita del Papa León XIV a España. El evento, que tendrá lugar del 6 al 12 de junio, se desarrollará en Madrid, Barcelona y Canarias, y UMAS será la aseguradora oficial encargada de garantizar la seguridad de todos los actos programados.

EFE



En virtud de este acuerdo, la aseguradora pondrá a disposición de la organización soluciones aseguradoras completas. Estas incluyen seguros de responsabilidad civil, protección para voluntarios y personal participante, asistencia en viaje y seguros de cancelación. El acuerdo fue formalizado por Luis Argüello, presidente de la CEE, y Carlos Ayerra Sola, presidente de UMAS Seguros.

Una alianza estratégica

La colaboración se articula a través de dos acuerdos complementarios: uno institucional, que refleja la buena relación entre ambas entidades, y otro operativo, que detalla la prestación de los servicios. Además, UMAS trabajará en estrecha coordinación con las diócesis, archidiócesis y entidades organizadoras para adaptar las soluciones a las necesidades específicas de cada acto.

Carlos Ayerra Sola, presidente de UMAS, ha destacado la importancia de este acuerdo: "para nosotros es una gran satisfacción poder acompañar a la Iglesia en un momento tan importante como la visita del Papa a España". Además, ha añadido que desde la compañía quieren "aportar tranquilidad y estar cerca en todo momento, ayudando a que todo se desarrolle con normalidad".

Más de 40 años de experiencia

Este acuerdo refuerza una relación sólida y continuada en el tiempo, ya que UMAS cuenta con más de 40 años de experiencia asegurando a instituciones de la Iglesia, centros educativos y entidades sociales. Su modelo se basa en la cercanía, la especialización y el compromiso con la misión de sus mutualistas.

Se espera que la visita del Papa a España reúna a más de un millón de personas. En este contexto, la participación de UMAS no solo garantiza la adecuada gestión de los riesgos asociados al evento, sino que también pone de manifiesto su vocación de servicio y su compromiso con el bien común, consolidando su posición como entidad de referencia en el sector.