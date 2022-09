La Iglesia al lado del trabajador: " El primer fundamento del trabajo es, de hecho, el hombre mismo"

Bajo el lema “Sin compromiso no hay trabajo decente” la iniciativa Iglesia por el Trabajo Decente convoca, por octavo año consecutivo, a sumarse desde su identidad eclesial a la celebración de la Jornada Mundial por el Trabajo Decente.

De esta forma, el 7 de octubre distintas organizaciones civiles y eclesiales organizarán actos para visibilizar las condiciones de trabajo y reivindicar un trabajo decente. Este año, la Confederación Sindical Internacional, convoca esta jornada bajo el lema de “Justicia Salarial”.

El concepto de trabajo decente fue lanzado en 1999 por el Director General de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y se refiere a la generación de oportunidades para que todos los hombres y mujeres accedan a un empleo en condiciones de libertad, igualdad, seguridad, y dignidad humana.

No os olvidéis de los trabajadores. Sin un trabajo digno y bien remunerado, los jóvenes no se hacen verdaderamente adultos, las desigualdades aumentan. No os olvidéis de crear trabajo, trabajo bueno, trabajo para todos. #EconomíadeFrancisco