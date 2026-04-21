La Iglesia celebra la Jornada de Oración por las Vocaciones con un llamamiento a la implicación de toda la comunidad cristiana

La Iglesia en España celebrará el próximo 26 de abril la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones junto a la Jornada de Vocaciones Nativas, una cita que vuelve a poner el foco en la importancia de la llamada vocacional y el compromiso comunitario.

Impulsadas por la Conferencia Episcopal Española junto a distintas instituciones eclesiales, ambas jornadas se celebran conjuntamente desde 2015, aunque mantienen objetivos específicos. En el centro de esta convocatoria se sitúan dos pilares comunes: la vocación y la oración, entendidas como dimensiones inseparables en la vida de la Iglesia.

Una llamada compartida bajo un mismo lema

Bajo el lema "Todos oramos por todos", la edición de este año recoge el impulso del Congreso de Vocaciones, que reunió a miles de participantes de diversas realidades eclesiales.

La propuesta no se limita a una jornada puntual, sino que busca fomentar una auténtica cultura vocacional. En este sentido, la iniciativa invita a toda la comunidad cristiana a reflexionar sobre la vida como vocación y a acompañar los distintos caminos posibles dentro de la Iglesia, desde el sacerdocio hasta la vida consagrada o el compromiso laical.

El objetivo es visibilizar la llamada vocacional y sensibilizar a la sociedad sobre la necesidad de implicarse, no solo mediante la oración, sino también con el apoyo a quienes inician este camino.

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Materiales y propuestas para la participación

Para facilitar la implicación de parroquias y comunidades, la organización ha preparado una amplia batería de recursos. Entre ellos destacan catequesis dirigidas a adultos, jóvenes y niños, textos para la Semana de Oración y distintos subsidios litúrgicos para celebrantes y monitores.

Como novedad, este año se incluye un subsidio específico que propone la bendición del agua o la renovación de las promesas bautismales durante la Vigilia Pascual o los domingos posteriores, con el fin de subrayar la vocación bautismal como punto de partida de toda llamada cristiana.

Además, se han elaborado materiales para la vigilia de oración y un himno oficial titulado "Todos llamados", pensado para acompañar las celebraciones y reforzar el mensaje de la jornada.

Vocaciones nativas: apoyo a las Iglesias en misión

Junto a la jornada de oración, la Jornada de Vocaciones Nativas pone el acento en la dimensión misionera. Su finalidad es apoyar a los jóvenes que sienten la llamada al sacerdocio o a la vida consagrada en territorios de misión, donde las dificultades económicas dificultan su formación.

Esta iniciativa promueve la colaboración económica de las parroquias y fieles, contribuyendo a un fondo solidario internacional que permite sostener seminarios y procesos formativos.

De este modo, ambas jornadas se complementan: una insiste en la oración y la sensibilización y la otra concreta esa implicación en la ayuda directa a las vocaciones en contextos más vulnerables.