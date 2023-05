Iceta, ante un centenar de madres vulnerables: "La verdadera riqueza son los niños que nacen, no lo material"

Mario Iceta, arzobispo de Burgos, ha impartido en un taller de emprendimiento para madres vulnerables que tiene como objetivo capacitar, empoderar y acompañar a mujeres de más de 30 países para incentivar el autoempleo como una opción laboral. En él, Iceta ha explicado cómo la formación, el amor y el acompañamiento son claves a la hora de emprender, y también ha abordado los principales valores que se deben tener ante la vida y el emprendimiento.

El taller, organizado por la Fundación Madrina, ha rebasado las expectativas de asistencia, llegando a superar el centenar de asistentes. Algunas de las madres, que llegaron acompañadas de sus bebés, tuvieron que esperar fuera debido al aforo completo.

En su intervención, el arzobispo de Burgos recordó cómo su vida dio un giro de 180 grados cuando, en 4º de Medicina, la vocación sacerdotal le sobrevino: "La llamada de Dios me llevó a curar almas en vez de huesos", aseguró. Una decisión complicada que no sentó muy bien en su familia y desconcertó a amigos y compañeros de universidad.

También comentó que la vida sacerdotal le ha aportado “confiar la vida a Dios, entregar la vida a Dios y ponerla en sus manos, descansar el alma en Dios”. El arzobispo de Burgos señaló algunas frases clave para emprender que considera relevantes y que él se ha aplicado en su vida diaria. La primera es de Jesús: 'Sabed que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo' y hace referencia a sentirse siempre acompañado. La segunda es una frase de san Pablo: 'Vence el mal a fuerza del bien', y añadió: "porque es mejor pasarlo mal haciendo el bien, que pasarlo mal haciendo el mal, y es que Jesús nos dice, Yo os mando como ovejas en medio de lobos".

Iceta habló también de la importancia de trabajar y a la vez de confiar en Dios, algo que explicó con una frase de santa Teresa de Jesús: 'Haz lo que es en ti y déjame tú a Mí', es decir, que "tú pon de tu parte, haz lo que puedas, que Yo proveeré", y ejemplificó esta frase con el milagro del pan y los peces: "si el chico que había en ese momento no pone sus 5 panes y pocos peces, no hubiera sido posible la multiplicación de los panes y los peces".





"El hombre necesita amor humano"

El arzobispo de Burgos añadió lo fundamental que es el amor y señaló que somos personas amadas incondicionalmente por Dios, pero "necesitamos desarrollarnos en un entorno de amor. Si uno no nace en un contexto amoroso y vive en un entorno violento y de desamor, es complicado entender el Amor de Dios. Para ello, Él nos manda ángeles, porque es importante el acompañamiento en las personas, que no se sientan solas y que, en alguna medida, se sientan amadas, ya que solo se pueden sanar a las personas cuando otras personas les dedican tiempo. El hombre necesita el amor humano. Sin éste no se puede vivir, estamos hechos para amar" señaló.

Mario Iceta también señaló a todas las madres asistentes que “nada construye más como persona que el tener, amar y cuidar a tu hijo”. también regaló otras frases como “tenemos cosas pero no nos tenemos a nosotros”, “la gente de hoy no vive, sobrevive”, “la fuente de la vida es Dios y los padres son los ministros de Dios para la vida”. Fue importante la reflexión que hizo el arzobispo sobre la importancia que le damos al PIB cuando la verdadera riqueza son "los niños que nacen, no tanto lo material".

Como claves importantes para emprender comentó que "la formación sería la primera, y que virtudes como la fortaleza, espíritu de sacrificio y la capacidad de entrega" le siguen. Indicó también que "se puede empezar desde abajo y llegar a lo más alto, pero siempre debemos ser constantes y además entregar nuestra vida desde Jesús".