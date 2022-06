Ibiza celebra qua la propia metodología del Sínodo "hace que se sientan representadas las realidades pequeñas"

“Este proceso ha tenido una parte festiva y por otra parte también de encuentro”. Así describe Vicente Tur Palau, coordinador responsable de la fase diocesana del Sínodo en Ibiza.

“Yo creo que la gente estaba muy agradecida, sobre todo del hecho de que se pudieran reunir para hablar de estas cosas que no tienen normalmente ocasión de hacerlo y también de ver que en la Iglesia había interés por conocer su opinión, por saber qué pensaban acerca de muchos temas. Eso ha sido el fruto más bonito del Sínodo”, ha destacado para ECCLESIA.

"Un gran interés"

Cabe destacar, que en más de 250 personas se dieron cita en el Polideportivo Juan Pablo II del colegio Sa Real de Ibiza en la clausura de esta fase diocesana, “que fueron solo una representación de todas las personas que han participado que gracias a la propia metodología sinodal, hace que todo sea bastante capilar”.

La mayor parte de párrocos de la isla, destaca, “han tenido mucho interés, se lo han tomado en serio, han formado grupos y luego, por lo que nos llega de las distintas parroquias, ha habido gran participación de los seglares. Ha sido interesante que en algunos sitios con poca gente comprometida, sí se han involucrado en este proceso”.

Se ha escuchado a las minorías

Tur Palau participa este 11 de junio en la asamblea sinodal que pondrá “punto y seguido” a este proceso en España. “Cuando preparábamos las conclusiones pensábamos que una de las cosas que nos parecen más interesantes de este acto es , porque además así lo proponía, lo proponía el vademécum del Sínodo es que se van a congregar todas las aportaciones, también ñas minoritarias y de todas las diócesis”. Por eso, “aunque sean de un sitio tan pequeñito como Ibiza, esto llegará”.

El delegado diocesano para Ibiza destaca que los frutos del Sínodo tienen que ver con la metodología: “Reforzar donde las hubiera y crear donde no las hubiera estructuras que trabajen de manera dialogada, consensuada, no tanto en el sentido de democracia, sino en el sentido de escuchar la voz del Espíritu que habla a través de todas las personas, no solamente de la jerarquía”, expresa.

Por otro lado, “se ha conseguido y es muy interesante que la gente pueda encontrarse, hablar y participar tomando decisiones a nivel diocesano, escuchando a todos. Es cierto que luego hay cosas que no están a nuestro alcance, pero esperamos que las pequeñas voces que han comenzado a preparar esta serie de diálogo, de fe, de participación den también su fruto”.