La historia de la Madre Olga: "El egoísmo es el enemigo de la vocación. Si no mantenemos el compromiso de luchar cada día para amar, no vas a disfrutar de ser amado tampoco"

La Madre Olga, fundadora de las Carmelitas Samaritanas del Corazón de Jesús, ha compartido su testimonio en 'Ecclesia, es domingo' donde ha descrito un camino de fe que define no como una conversión, sino como un crecimiento constante. Para ella, el mayor enemigo de cualquier vocación, ya sea religiosa o matrimonial, es el egoísmo que impera en la sociedad actual. Su historia es la de una búsqueda de sentido que culminó en una vida plena, lejos de los tópicos y los miedos que a menudo rodean la vida consagrada.

Una certeza grabada a fuego

Nacida en Bilbao en el seno de una familia "muy normal", sus padres, aunque no eran especialmente religiosos, decidieron llevarla a colegios religiosos por el tipo de educación y valores que transmitían. Aunque su fe inicial era la de cualquier niña, su Primera Comunión la marcó profundamente por la idea de poder "hablar a Jesús, así en directo". Este vínculo temprano con la fe la llevó a no abandonar nunca la misa dominical, por lo que afirma con rotundidad: "Siento decepcionaros, pero nunca me he convertido".

El punto de inflexión en su infancia llegó durante una excursión a Loyola con la parroquia, cuando tenía unos diez años. Al encontrarse frente a un gran crucifijo, sintió una certeza interior que le cambiaría la vida. "Supe de verdad que lo que me contaban los curas y las monjas era verdad", recuerda. Esa seguridad, que describe como una gracia, "se quedó grabada a fuego de tal manera en mi corazón, que nunca me ha abandonado".

La búsqueda de una vida plena en una adolescencia que califica de "vacía, mediocre y sin ideales"

Durante su adolescencia, se rebeló contra una vida que consideraba "vacía, mediocre y sin ideales". Rechazaba planes como "pasar una tarde entera tomando un cubata detrás de otro" porque sentía que era "perder un tiempo precioso". Esta actitud le valió la etiqueta de "niña rara" por parte de su propia madre, pero ella sentía una exigencia interior de encontrar algo que llenara su corazón, un "deseo infinito de amar y ser amada".

Esa plenitud la encontró en la oración. "Fui comprobando que cuando yo estaba con el Señor y pasaba muchos ratos en la parroquia delante del sagrario, era cuando de verdad mi corazón se sentía feliz", explica. Fue entonces cuando comprendió que Jesús tenía que ser lo primero en su vida. La idea de ser monja, sin embargo, no fue inmediata y le generó dudas. "Señor, ¿y no lo podemos hacer de otra manera?", le preguntaba a Dios, pero comprendió que no encontraría el sosiego si no respondía a esa llamada.

La reacción de su familia fue de rechazo inicial, fruto del "desconocimiento y los prejuicios" sobre la vida religiosa. Su madre llegó a decirle que se había "pasado de rosca". Sin embargo, con el tiempo, al ver que su hija era "absolutamente feliz", más que antes, aceptaron su vocación. "Cuando te ven feliz, pues empiezan a aceptar y asumir", reflexiona la religiosa.

"Si no mantenemos el compromiso de luchar cada día para amar, no vas a disfrutar de ser amado tampoco"

La Madre Olga rechaza la idea de la vocación como un sacrificio o una renuncia en sentido negativo. Sostiene que, aunque se renuncia a "bienes de la mayor estima", como el matrimonio o el dinero, es mucho más lo que se recibe. "Es mucho más lo que recibes y lo que encuentras, que aquello a lo que renuncias", afirma con convicción, añadiendo que, tras 38 años de vida religiosa, lo que dejó le parece "absurdo" en comparación con todo lo que ha ganado.

Para ella, la crisis de vocaciones, tanto religiosas como matrimoniales, no se debe a que "Dios llame menos", sino a que "a veces queremos hacernos los sordos". El verdadero problema, insiste, es el egoísmo fomentado por una sociedad que empuja al egocentrismo. La palabra "compromiso", asegura, parece producir "urticaria" en la actualidad.

En este contexto, el amor se convierte en una "elección diaria" que hay que cuidar, cultivar y alimentar para que no se enfríe. "Si no mantenemos el compromiso de luchar cada día para amar, no vas a disfrutar de ser amado tampoco", concluye. El egoísmo, advierte, "se disfraza de muchas cosas" y va socavando las relaciones hasta que, cuando uno se da cuenta, "no soportas a esa persona que antes amabas".