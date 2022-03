La historia del Padre Luis Urriza, el sacerdote de 100 años que no quería jubilarse

El Padre Luis Urriza, de 100 años y 6 meses de edad, nació en Lerín, un pequeño pueblo de Navarra. Desarrolló su carrera en Estados Unidos, pero hace unos meses recibió la noticia de que tenía que dejar la parroquia que él mismo construyó en Beaumont. La Comisión Episcopal para las Comunicaciones Sociales ha difundido un vídeo en el que detalla parte de su vida y su obra en este lugar.

El propio Padre Urriza explica que su vocación viene por su madre, “un día me dijo que íbamos a ir al Seminario. En ningún momento tuve dudas y cuando llegué al Seminario me cogieron para cantar”.

Sobre su experiencia en Estados Unidos cuenta que “me regalaron un crucifijo antes de irme como misionero a América, era algo que se solía hacer. Cuando llegué yo no tenía ni idea de inglés y poco a poco fui aprendiendo. Tardamos 15 días desde España hasta Nueva York, ya que fuimos en barco. Al llegar me dejaron solo y con un periódico con el que yo me tapaba para que no se me viera la cara”.

Añade que “se me acercó un señor y empezó a hablar y hablar y cuando vio que no entendía nada de lo que me decía, se marchó. Al poco tiempo volvió y me dijo ‘capisci o non capisci’ y le dije que no. Volvió de nuevo y yo pensaba que era un borracho y que por qué venía a recibirme. Al despedirse me dio 5 dólares y un beso. En ese momento no pensé nada, pero después me di cuenta de que Cristo me estaba esperando en esa persona”.

Cuenta que al tiempo “me establecí a una hora y media de Houston. Había bastantes hispanos en Beaumont que estaban abandonados, sin sacerdote y sin nada. Buscamos un terreno, se lo dijimos al obispo y él nos pagó la tierra, pero la parroquia la tuvimos que construir nosotros. El Padre Urriza construyó la Iglesia de Cristo Rey en Beaumont”.

Sobre su vida en la zona afirma que tenía distintas misiones. “Salía a las 6 de la mañana porque había una persona que estaba a 70 millas de la parroquia. Había días que no tenia tiempo ni para comer. Gracias a Dios lo llevaba bien y les decía que podían venir a confesarse cuando les diera la gana y venían a todas horas, también gente de pueblos de alrededor. Me sentía como parte de la familia”.

Su final en Beaumont

“El obispo me llamó un día diciéndome que como ya tenia 100 años, tenia que retirarme. Me quede helado y no pude decir ni una palabra. Hubiera querido seguir trabajando, pero no me dejaron. Aquí no hago nada y creo que me aburro”, comenta entre risas. Sus feligreses organizaron marchas y concentraciones intentando paralizar su salida. Finalmente le despidieron como un padre en la parroquia que él mismo construyó. Actualmente vive en una casa de los Agustinos en Madrid.