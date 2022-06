Gelén, voluntaria de Cáritas en Murcia: "Aprendimos a escuchar, siempre desde donde la persona lo necesita"

Gelén López es voluntaria de Cáritas parroquial de Nuestra Señora de la Fuensanta, pedanía de Patiño, en Murcia. Está casada y con dos hijos, además de que trabaja en el colegio Santa Joaquina de Vedruna en la ciudad de Murcia. Gelén se presenta como una más de los 80.000 voluntarios con los que cuenta Cáritas para su acción caritativa y social, una labor a la que esta institución de la Iglesia lleva empleándose 75 años de su vida, los que conmemora en este año 2022.

La Cáritas parroquial de Nuestra Señora de la Fuensanta es una de las 5.400 que permanecen abiertas en las diócesis de nuestro país. Aquí llegó tras superar una difícil época en su vida, de la mano de su amiga y compañera María José. Luego Cáritas la encaminó hacia los asentamientos de chabolas, aunque de primeras Gelen pusiera algún reparo por su parte. Pero al final comenzó a tratar a sus pobladores, inmigrantes búlgaros y rumanos.

Ahora que han pasado seis años, confiesa abiertamente que en el poblado se siente una más de ellos, haciendo los papeles de madre, hermana o amiga, curiosamente sin apenas hablar su lengua. Con todas esas personalidades, y no falta de fortaleza, se explica entonces que afirme Gelen también que su vida está llena.

¿Cuándo llegaste al asentamiento como voluntaria?

Descubrí ahora hace seis años la realidad de los asentamientos, un ámbito muy desconocido por mí, por una gran técnico de nuestra Cáritas, a la que agradezco que me condujera, un poco a empujones, a este proyecto.

No eran muchas familias las que se encontraban allí. Pero ya entonces se daban unas circunstancias muy difíciles en el asentamiento, porque se hablaba de desmantelarlo. Allí solo se escuchaba a Cáritas cuando se hablaba de entrega de alimentos.

¿Cómo empezasteis a ayudar a las familias del asentamiento?

Comenzamos este proyecto con la fase de acogida. Así aprendimos a escuchar, siempre desde donde la persona lo necesita. Fuimos aprendiendo de cada persona que llegaba. No entendíamos por qué esas personas se comportaban así. Tal vez porque teníamos prejuicios. Durante las entrevistas que hacíamos con quienes se presentaban, en varias ocasiones debimos de parar, salir fuera, llorar, para luego volver a retomar la situación.

A la vez hemos tenido el apoyo de técnicos, que ha sido muy importante, sobre todo por cuanto nos han aportado. Me refiero también a nuestro crecimiento personal. Ahora gracias a Dios, me siento allí llena, me siento plena.

¿Qué ha reportado a tu vida el colaborar en Cáritas como voluntaria de forma tan activa?

He aprendido a respetar, he aprendido el amor incondicional. Al final ellos me han aportado algo de lo que yo carecía. En muchas ocasiones ha sido muy difícil. Quería tirar la toalla, la verdad. Decía no puedo más, tengo que dejar esto. Un poquito el corazón se me tambalea, porque se han presentado circunstancias que me han descolocado. Hablo de situaciones familiares en el asentamiento donde yo he estado en primera plana. Llegas a ser la persona de confianza de ellos: no tienen a otra persona a la que recurrir.

Me acuerdo de un caso muy difícil de una mujer de 43 años, con cuatro niños aquí y otra en Bulgaria. Le surgió una situación tremenda. Y cuando le preguntaron con quién contaba aquí en España, lo único que dijo es que tenía a Gelen. “Llévame contigo”, me decían las criaturas tirándome del pantalón.

A mí eso es lo que me hace seguir. A día de hoy soy una más de ellos. Me han abierto las puertas de su casa, de su chabola. He convivido, he llorado, he reído con ellos También, por supuesto, nos hemos enfadado. Yo ahí soy madre, soy hermana, soy amiga. Y soy niña, porque también me pongo a jugar con ellos.

He vivido experiencias muy bonitas. Toda la riqueza que ellos tienen te la prestan a ti: te dan su silla, te invitan a sus fiestas para que las conozcas, te las explican. Con ellos me he comido el mejor asado de toda mi vida allí, en el horno ese que hay bajo tierra. Desconozco el búlgaro, pero nos entendemos. Nos une más el vínculo que hemos creado: con un abrazo, con una mirada, nos entendemos.

Yo los respeto cómo son, y me han acogido con los brazos abiertos. Es lo que más me aporta. Quiero seguir. Sé que es mi camino, es el momento que tengo que vivir y lo quiero hacer con ellos.

¿Qué otros proyectos de Cáritas se llevan a cabo en la parroquia?

Trabajamos muchísimo para que todos los proyectos que están en Cáritas llegasen a la parroquia. Y se han incorporado más voluntarios porque necesitamos mucha ayuda. Tenemos acogida, tenemos infancia, tenemos empleo, y la parte de asentamientos que concentran muchos proyectos. He ido pasando un poco por todos y todos me han llenado.

Tratamos que la comunidad parroquial sepa realmente en qué se trabaja en Cáritas. Llegamos a muchísimas familias a las que se apoya sean de donde sean, porque nosotras solo vemos enfrente a personas. En nuestra Cáritas contamos con un párroco que camina junto a nosotras y nos deja hacer. Nos acompaña incluso hasta darnos paso a los jóvenes, que están ahora mismo formándose en la catequesis para la Confirmación.

De los proyectos que el párroco quiere afianzar junto a Cáritas, el párroco les habla a los jóvenes, para que observen las distintas realidades que se dan a su alrededor, así los involucra en algún momento en lo que hacemos.

Durante la pandemia con la recogida de alimentos, y otro proyecto que también tenemos con los jóvenes es el reparto de juguetes en el Día de los Reyes Magos. Impresiona ver cuánto disfrutan a la hora de empaquetarlos. Incluso ver su inquietud cuando son ellos mismos quienes se los entregan y reparan en la emoción de los más pequeños con su carita de ilusión.