García Magán confía en que la visita de León XIV a España "baje el tono de polarización que tenemos en la vida sociopolitica española”

El secretario general de la Conferencia Episcopal Española, Francisco César García Magán, confía en que la visita de León XIV a España del próximo 6 al 12 de junio suponga “bajar el tono de polarización que tenemos en la vida sociopolítica española”, así como dé frutos en lo referente a “aumentar el amor al prójimo, la vida de caridad y aumento de las vocaciones al amor en toda su extensión”.

Así lo ha manifestado durante la rueda de prensa para informar de los trabajos que han desarrollado los obispos esta semana en la Asamblea Plenaria, donde la visita del Pontífice ha ocupado un lugar destacado en el punto del día. “Esta visita en sí misma es un regalo que, además, está lleno de ricas oportunidades”, ha afirmado García Magán, que insiste en que el éxito de este viaje no se medirá por la afluencia de asistentes a los actos, sino por los frutos que “su magisterio pueda aportar no solamente a los católicos, sino a toda la sociedad española”.

El portavoz de los obispos ha aclarado que se está dando pasos para que el Gobierno declare de “interés público” el viaje del Papa a Madrid, Barcelona y las Islas Canarias, y apunta que a falta de confirmación oficial por parte de la Santa Sede de la agenda de Papa, “la gente se está inscribiendo” y “el cupo de voluntarios está casi cubierto”.

La posible visita del Papa a la sede de la conferencia episcopal

Una de las posibilidades es que el Pontífice visite la sede de la Conferencia Episcopal, lo que sería especial para los obispos, inmersos en el sesenta aniversario de su creación: “Nos gustaría que viniera a la Conferencia Episcopal por esos sesenta años y celebrarlo. Les confieso que teníamos un programa de actos pero esto ha sido un regalo, no pensábamos que podíamos contar con el Papa. Esperamos confirmación”, ha reiterado García Magán.

El también obispo auxiliar de Toledo, ha apoyado además un posible encuentro de León XIV con las víctimas de abusos en el seno eclesiástico: “Creemos que sería bueno, pero la agenda la hace la Santa Sede, a nosotros nos parecería bueno”, ha subrayado.