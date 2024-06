Burgos desea que la salida de Rojas ''sea un paso adelante'' en el retorno de las exclarisas

Tras la excomunión de las ya ex-clarisas del convento de Belorado en Burgos, esta semana Pablo de Rojas, el sacerdote excomulgado en 2019, y su ayudante José Caecero han abandonado la comunidad de las monjas rebeldes.

Su salida se produjo tras la reunión de la exabadesa con el equipo jurídico que han contratado, aunque no se sabe si estos dos hechos tienen relación directa. ''Nosotros desconocemos cómo se ha producido esta decisión y a qué responde'', responde Natxo de Gamón, portavoz del comisario pontificio y director de comunicación del arzobispado de Burgos. Y desea que este acontecimiento ''ojalá sea un paso adelante en su retorno a la Iglesia''.

''No hay razón para que estén en Belorado''

Las exclarisas habrían formalizado ante el ministerio del Interior el reconocimiento de dos asociaciones civiles culturales donde querían encardinar la propiedad de los monasterios, quizás la asociación del falso obispo de Rojas. No se puede cambiar la naturaleza jurídica de un monasterio sin el consentimiento de la Santa Sede.

No forman parte de la comunidad. ''No hay razón para que estén en Belorado, están apartadas de la comunión de la Iglesia y expulsadas del estado de vida consagrada''. Y sobre las cinco hermanas mayores, que no firmaron la confirmación de abandonar la Iglesia, siguen siendo monjas católicas y clarisas ''y tienen derecho a una atención espiritual en su condición de católicas''.

El arzobispo de Burgos es el administrador de los bienes del convento

El martes la comunidad enviaba al arzobispado facturas remitidas por la exabadesa, Laura García de Biedma. Facturas que suman 20.000 euros que suponen nóminas y obligaciones de la Seguridad Social a los que no pueden hacer frente. ''Lo va a sumir la federación de clarisas de Aránzazu va a hacer un préstamo a las cuentas de Belorado'', afirma.

Añade también que ''en los últimos días se han puesto en contacto con nosotros dos entidades bancarias para informar que el monasterio tenía pendientes dos préstamos''.

Ahora el arzobispo de Burgos, en calidad de comisario pontificio por nombramiento de la Santa Sede ''es el encargado de administrar los bienes del monasterio'', e informa que ''concentra el poder de la abadesa y del capítulo del monasterio''.