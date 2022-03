Gabino Uríbarri: "Rebajar la Cristología para que la gente acepte la fe es un engaño"

La Facultad de Teología de la Universidad Pontificia de Comillas ha organizado la presentación del nuevo libro de Gabino Uríbarri, “Jesucristo para jóvenes. Claves pastorales para un mundo líquido”. El propio autor ha explicado que "existen diversas preocupaciones para mostrar la conexión de la dogmática con la pastoral. Una de ellas tiene que ver con la Cristología. Rebajar la Cristología para que la gente acepte la fe es un engaño".

Además del autor, en la mesa redonda han participado el encargado de la subcomisión de juventud e infancia de la Conferencia Episcopal Española, Raúl Tinajero, el profesor de Teología y experto en Itinerarios de Educación en la fe, Santiago Mourelo, y la alumna del TUP y agente de pastoral en Misiones Salesianas, Alba Duchemin. El acto ha sido presentado y moderado por la directora de ECCLESIA, Silvia Rozas.

El autor del libro, Gabino Uríbarri, ha explicado que “la Pastoral Juvenil es un campo que requiere hoy mucha creatividad. Deben ser procesos que repercutan en la fe. Desde esa preocupación yo me lancé a sacar este libro. Tengo la sensación de que estamos creando pequeñas “Iglesitas” que no conectan con la fe de la Iglesia y a veces no somos capaces de seguir progresando en la fe. Una segunda preocupación que aparece en el libro está al final y es el intento de animar. La Pastoral Juvenil no es fácil y la sensación en muchos sitios es que el fruto no se corresponde con el esfuerzo. Una de las cosas que pretende el libro es animar a esta vocación y a este servicio".

Además, ha añadido que “pienso que como Iglesia tenemos el reto enorme de transmitir la fe. Esta transmisión se ha roto como estructura que funciona globalmente. Otro reto es que hoy en día lo que la gente busca cuando busca religión es espiritualidad. Una espiritualidad de tipo liquido y fluido. Lo que me pacifica y me hace encontrarme conmigo mismo. Eso pasa en los jóvenes y en los adultos. Nuestro reto es transmitir la fe dando respuesta a una demanda de espiritualidad sin caer en una espiritualidad líquida. Debemos aprovechar eso para ofrecer una espiritualidad cristiana que responda a esa sed de encuentro con Dios”.

"Tenemos que profundizar en la educación de la fe"

Santiago Mourelo, ha afirmado duraante su intervención que “cuando Gabino me regaló un ejemplar se me vino a la cabeza una frase: Dios amor que desciende. Él es un teólogo dogmático y que se arroje a la pastoral es todo un atrevimiento y una oportunidad. Esa oportunidades necesaria. Vivimos en un tiempo en el que se pierde el desde quien y el hacia quien. Estamos demasiado movidos por los acentos puntuales. En la introducción del libro, Gabino lo propone como una reflexión y esto es algo urgente. En el ámbito pastoral se está cayendo en cierta improvisación. Se busca impactar y que la gente quede conmocionada. Tenemos que profundizar en la educación de la fe”.

"La palabra de Dios siempre es importante"

Por su parte, Alba Duchemin ha puesto su foco en “la fractura entre el sacramento y la fe, algo muy importante. Tenemos que saber cómo afrontarlo en nuestras parroquias. Necesitamos tener referentes y saber que esto no es algo personal. Necesitamos crear hogar y cristalizar el camino de fe y vivencia compartida. El lenguaje me parece un interrogante en la interpretación. No hay que cambiar nada en la esencia porque la palabra de Dios siempre es importante y es la misma”.

"No puede haber misión si no se pone a Cristo en el centro"

Raúl Tinajero ha aleccionado que “estamos necesitados de esta reflexión. Desde que terminó el sínodo de los jóvenes estamos aún en un proceso de reflexión y abiertos a nuevos cambios. Estamos en una etapa distinta por la pandemia. En el tema de la comunión, necesitamos trabajar en essaa comunión. No puede haber misión si no se pone a Cristo en el centro. En el trabajo que llevamos haciendo en todas las pastorales estamos haciendo hincapié en esto. De lo contrario cada uno construiría su realidad y no tendría sentido. Necesitamos más reflexiones y más luz para dar respuesta”.

