La fe revive en la España rural: dos jóvenes misioneras llevan la Semana Santa a la Sierra de Albarracín

Unos 900 misioneros del Regnum Christi se han repartido por toda la geografía española para combatir la soledad en el medio rural y facilitar la vivencia de la Semana Santa. Entre ellos se encuentran Clara Molina y Pati Sitjar, dos jóvenes de Barcelona que han decidido pasar estas fechas en la Sierra de Albarracín, en Teruel. Como explicaron en el programa 'Mediodía COPE Fin de Semana', su labor se centra en acompañar a los vecinos y al párroco local, el padre Nacho, en una de las zonas más despobladas de España.

Una Semana Santa con propósito

Para Clara Molina, esta era su primera experiencia en una misión de estas características. Según ha relatado, su principal motivación era "poder vivir la semana santa de de verdad, no simplemente como unas vacaciones para descansar". Su deseo era acompañar a Jesús en su pasión y "vivir con él la resurrección, que al final es lo que da sentido a toda nuestra fe".

Pati Sitjar, por su parte, ya había participado en misiones con su familia cuando era pequeña y decidió retomar la experiencia hace unos años. Para ella, es la forma en la que quiere vivir la Semana Santa, compartiéndola con su comunidad. "Cada vez que voy veo que realmente es algo superenriquecedor, tanto para mí como por la gente de allí", ha afirmado.

El 'brutal' contraste con la ciudad

Ambas jóvenes, procedentes de Barcelona, han calificado el cambio como "brutal". Se encuentran en pueblos con una media de 20 habitantes, donde han percibido una gran diferencia en el trato humano. Según Clara, allí "cada persona con la que hemos hablado se para a escuchar, no va con un ritmo en modo túnel, que yo llamo como es en la ciudad, y están mucho más abiertos a acoger".

Un ejemplo de este impacto ha sido en Moscardón, un pueblo donde la iglesia no se abría desde febrero del año anterior. La llegada de las misioneras ha animado a todos los vecinos, desde los tres niños del pueblo hasta los más mayores. Pati Sitjar ha añadido que este entorno, "fuera del ruido de toda la gente", les ayuda a ellas mismas a profundizar en el sentido de la Semana Santa.

La labor misionera y la acogida

Junto al párroco, el padre Nacho, su función es "ir por los diferentes pueblos" para organizar y participar en celebraciones, procesiones y viacrucis. Clara Molina ha explicado que también llevan un coro, preparan carteles y comparten comidas con los vecinos para "compartir nuestros diferentes puntos de vistas de fe".

La acogida, según ha detallado Pati, varía de un pueblo a otro, pero en los lugares donde la gente es receptiva, el agradecimiento es inmenso. Los vecinos les han contado que "escuchar cantar, ver a tanto joven, les animaba mucho". Además, su presencia permite oficiar más celebraciones, algo que el padre Nacho no puede cubrir solo. "Nos agradecían muchísimo, pues, lo que estábamos haciendo para que ellos pudieran también vivirlo", ha señalado Pati, destacando que muchas personas mayores no tienen cómo desplazarse a otros pueblos.

Pese a ser su primera vez, Clara Molina tiene claro que repetirá "100 por 100". La experiencia, que aún no ha terminado, ya le está pareciendo "un regalo que ojalá todo el mundo pueda vivir", lo que la anima a seguir compartiendo su fe en futuras misiones. Pati Sitjar también ha confirmado su intención de volver a participar.