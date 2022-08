Fallece Jesús Villarroel: “El despertador de una espiritualidad llena de gracia y sencillez”

El sacerdote dominico Jesús Villarroel Fernández (Chus Villarroel) falleció este martes en Ávila, a los 87 años, en la residencia de los frailes dominicos de la ciudad castellana. El padre Chus era uno de los predicadores más conocidos y solicitados de los grupos de la Renovación Carismática Católica de habla hispana. Viajó por todo el mundo predicando la gratuidad de Dios, y atendió a miles de personas en su caminar espiritual.

Cordelia de Castellane, miembro de la Tercera Orden de Santo Domingo, rama laica de la Orden de Predicadores, ha escrito una carta en la que recuerda con mucho afecto a Jesús. “Chus fue un gran amigo del Espíritu Santo. No soy quien puede contar más anécdotas sobre él, aunque le he conocido bien y he compartido con él bastantes cosas desde que nos conocimos en torno al año 95 del siglo pasado”.

Explica que Jesús “tenía un sentido muy arraigado en la tierra, en el barro del cual fuimos hechos por el Padre. Su familia, su pueblo, su tierra formaban parte de su ser tanto material como espiritual. Me encantó que eso conviviera y formase parte de sus sentimientos y de sus conocimientos teológicos”.

Una persona llena de Gracia

“Chus fue para mí el despertador de una espiritualidad preciosa llena de Gracia, de sencillez y de fuego. Hablaba de algo que no se había predicado mucho, aunque fuera la base de toda nuestra relación con Dios nuestro Padre: la Gratuidad desu Amor”.

Más sobre Jesús Villarroel

Nació en Tejerina (León) en 1935. Ingresó en el noviciado de los Dominicos de Ocaña. Realizó los estudios de filosofía en Ávila y la teología en Alemania y Suiza. Terminó su formación con el doctorado de filosofía en la Universidad de Santo Tomas en Roma. Se ha dedicado largos años al profesorado en los Institutos de Filosofía y Teología de los Dominicos de Madrid y algunos cursos en la Universidad Pontificia de Salamanca.

Ha trabajado con intensidad desde hace más de treinta años, en la Renovación Carismática Católica, sobre todo en la predicación y durante ocho años en la coordinadora nacional. Se ha ocupado, igualmente, de otras labores pastorales en la parroquia de Nuestra Sra. del Rosario en la calle de Conde de Peñalver (Madrid), donde fue párroco durante diez años, en la parroquia de San Martín de Porres de Móstoles (Madrid) donde ha sido vicario varios años y en la parroquia de Jesús Obrero en el barrio de San Blas (Madrid).