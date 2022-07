La experiencia de los tripulantes que hacen la ruta marítima del Camino de Santiago: "Lo pasan pipa"

El Apóstol Santiago falleció en Tierra Santa, y luego sus restos serían trasladados a Santiago de Compostela navegando desde Génova hasta Galicia, pasando por Valencia, Sevilla, Oporto, Vigo y hasta Iria Flavia.

Es lo que se conoce como 'La Ruta Iacobus Maris', que una caravana marítima integrada por once veleros está realizando desde el pasado 24 de junio y que culminará el 23 de julio en la capital gallega. Un peregrinaje marítimo que ha organizado por primera vez la Fundación Traslatio, gracias al convenio de colaboración firmado en el marco del Año Xacobeo 2021-2022.

A lo largo de este mes de viaje marítimo, la flota hace parada en un total de cinco puertos, a la que podrán sumarse nuevos tripulantes, con previa inscripción y compartir esta experiencia única.

ECCLESIA ha contactado con José Gutiérrez, que es el capitán de uno de los once buques, el 'Pascual Flores'.En la mañana de este miércoles 13 de julio, se encuentran en la bahía de Setúbal, en Lisboa. La mar está calmada. Los 22 pasajeros que integran la navegación (diez de tripulación y doce de pasaje) vivieron un martes algo incómodo por la acción del viento y el oleaje.

“El mar estaba muy revuelto, el barco se movía y sufría, pero pero vas navegando a vela y se supera. Entre los pasajeros no había miedo, se lo pasaron pipa, el estresado era yo que veía las entrañas del barco. Ellos iban viendo la vela, la proa hacia arriba y hacia abajo... se lo pasaban pipa. No se están mareando además, por lo que están disfrutando muchísimo”, ha explicado el capitán Gutiérrez.

El capitán del 'Pascual Flores' asegura que la experiencia está siendo muy enriquecedora, ya que en general el mar se está comportando, a lo que se suma la satisfacción general: “Estamos muy contentos porque estamos teniendo buenos vientos. Es un proyecto precioso, que genera mucha expectación en los puertos donde llegamos. Si te mueves en un ambiente donde todos están encantados, es satisfactorio”, ha expresado.

"Navegar en un barco como vivir en un piso compartido"



La relación entre la tripulación y los pasajeros está siendo familiar. Los primeros enseñan a los segundos a manejar las velas, contribuyen en las guardias o trabajan en cocina. Y es que la ruta 'Iacobus Maris', aclara José Gutiérrez, no es un crucero: “Aquí tienen que hacer maniobras, les enseñamos poco a poco y van progresando. La relación es muy buena. Al principio se mantenían más las distancias, porque el carácter de cada uno es particular. Unos desde el primer momento se intengran y otros van poco a poco. Navegar en un barco es como vivir en un piso compartido y no te queda más remedio que estrechar lazos”, ha explicado.

"La leyenda del viaje de del Apóstol Santiago tiene carisma"

A juicio del capitán del buque 'Pascual Flores', rememorar la ruta que hicieron los discípulos de Santiago Apóstol para trasladar sus restos a Santiago de Compostela, constituye un atractivo añadido a esta ruta xacobea desconocida por muchos: “Me da la impresión de que la dimensión espiritual no es la base de los que quieren navegar, pero el proyecto les encanta”.

Asimismo apunta que para los trabajadores del mar, dar a conocer la ruta 'Iacobus Maris' es un orgullo: “El Camino de Santiago se conoce por su peregrinaje en tierra, por lo que queremos dar a conocer estar ruta por mar. La leyenda del viaje del Apóstol Santiago tiene mucho carisma”.

Los datos del viaje

Once veleros entre goletas, bergantines, pailebotes, carabelas y barcos de la Volvo Ocean Race

Países participantes: España, Portugal, Francia, Rumanía e Italia

700 plazas para participar como tripulantes “aprendices”

Cincuenta universidades implicadas en el proyecto a través de convenios con el Gurpo Comspotela de Universidades