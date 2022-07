Eva Fernández, presidenta de Acción Católica: "Queremos ayudar a crear un proceso de crecimiento en la fe"

Eva Fernández Mateo seguirá al cargo de la presidencia de Acción Católica General (AGC). La reelección se llevó a cabo en el mes de abril y se hizo efectiva la pasada semana con el nombramiento oficial por parte de la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Española. ECCLESIA ha podido hablar con la presidenta de ACG, quien ha indicado que en esta etapa quieren “ayudar a crear un proceso de crecimiento en la fe en las parroquias”.

Sobre sus sensaciones ante la reelección, Fernández expresa que tiene “un poco de vértigo. El proyecto está siendo muy bien acogido y creemos que ahora con todo el tema del congreso de laicos y de poner en marcha el postcongreso de laicos. Lo que hemos descubierto con el proceso sinodal es que hay muchas necesidades a nivel de laicos en la Iglesia en España. Por eso creemos que el proyecto de la ACG puede dar respuesta a todos los laicos de las distintas parroquias. También tenemos mucha ilusión por seguir compartiendo este proyecto con las personas y poder ayudarlos”.

Crecimiento en la fe en las parroquias

A pesar de ser la presidenta, Eva Fernández deja claro que “esto es un trabajo compartido con el resto de compañeros de la Comisión Permanente y también con el resto de presidentes y comisiones diocesanas de todas las diócesis en las que estamos presentes”. En referencia al nuevo proyecto indica que “en este momento tenemos muchísima ilusión por dar respuesta a un proyecto de primer anuncio que estamos elaborando y que creemos que puede ayudar a que en nuestras parroquias se provoque ese encuentro con el Señor, que es tan necesario. También queremos animar y ayudar a crear un proceso de crecimiento en la fe en las parroquias”.

Su vinculación con el mundo de las parroquias empezó desde su juventud. Explica que “llevo toda la vida en mi parroquia, siendo catequista y colaborando en Cáritas y diferentes iniciativas que se llevaban a cabo". La presidenta de ACG ha indicado que "al descubrir el proyecto de la ACG vi que era lo mismo que yo llevaba viviendo toda mi vida en la parroquia junto a otros pero sin esa relación tan diocesana. Acción Católica General me aporta sentirme unida a otras personas, en comunión con ellas y construir juntos, cada uno desde su espiritualidad y desde aportar sus dones y carismas. El caminar juntos es lo que a mí me proporcionó y me proporciona esta entidad”.

Del 21 al 24 de julio de 2022 la Acción Católica General celebrará en Barcelona su Encuentro de Laicos de Parroquias y IV Asamblea bajo el lema “Anunciar a Jesucristo con obras y palabras”. Ante eso, la presidenta de ACG expone que "vamos mucha ilusión, para que desde la parroquia nos sintamos enviados al mundo para hacer presente el Reino de Dios, que hoy por hoy hace tanta falta. Profundizaremos en la necesidad acuciante de anunciar, en nuestro mundo, a Jesucristo con obras y palabras. Es el momento, de ser testigos del amor y la misericordia de Dios, de estar presentes en todos los ámbitos de presencia pública buscando la transformación del mundo según los valores del Evangelio".

"La fe en mi día a día es fundamental"

Por último destaca que “la fe en mi día a día es fundamental, porque yo no sería la misma si no me hubiese encontrado con Jesucristo y si no hubiese descubierto el plan que él tiene para mi. Mi vida no tendría sentido porque todo lo que articula mi vida es intentar vivir con coherencia mi fe, intentar transmitir a los demás esa alegría y esa felicidad que me transmite el ser creyente, no sin dificultades, pero con la plena confianza de que el Señor me quiere, nos quiere a todos y quiere lo mejor para nosotros en una vida llena de felicidad y de plenitud”.