Esto fue lo que el futuro cardenal Artime le dijo al Papa Francisco tras su nombramiento: "Él se echó a reír"

“Yo en el momento del Ángelus estaba hablando con un provincial africano. Cuando me dijeron que el Papa había dicho mi nombre entre los futuros cardenales, pensé que era una equivocación”. Así se lo ha confesado el que será próximo cardenal de la Iglesia, el salesiano Ángel Fernández Artime a “su amigo” Ángel Expósito, durante su participación en el programa La Linterna de COPE.

“Muchos de los afectados no sabíamos nada porque nada, pero nada es nada. Podéis imaginaros que por supuesto pensé que era una equivocación y seguí tranquilamente conversando hasta que aseguraron que era mi nombre. Rector mayor de los Salesianos solamente hay uno, me insistieron.

Fue entonces cuando ha asegurado que sintió no solo “perplejidad sino miedo, susto todo… Es cierto que el Santo Padre me envió posteriormente una carta en que me decía que no me asustara y que ya hablaríamos tras el capítulo general. Él conoce el funcionamiento de una congregación grande y sabe que no se cambia de un día para otro”.

"Pero qué me ha hecho"

El periodista de COPE ha recordado al futuro purpurado las palabras del Papa cuando fue nombrado Rector Mayor de los Salesianos, "Pero gallego, ¿qué te han hecho?". Entre risas, el religioso ha desvelado que tras su nombramiento, cuando pudo saludar a Francisco, “después de darnos un abrazo, esa cercanía y simpatía que siempre muestra, me dije Santo Padre, le recordé su frase. Él me escuchaba sentado y sonriente”. En ese momento, Artime dijo a Francisco: “Hace diez años, cuando en la sala clementina venía a saludarnos a todo el capítulo general de los salesianos, usted me preguntó qué me habían hecho. Ahora le digo yo a usted ¡pero santo Padre, qué acaba de hacerme! Y se reía. Le salían las carcajadas desde lo más profundo, porque se daba cuenta del lío en el que me ha metido”.

Sigo siendo ese chavalín de Luanco, donde me encuentro tan a gusto con mi gente y mis paisanos. Es lo esencial de la vida, no olvidarnos de nuestras raíces". Así se lo ha explicado a Expósito a quien considera "un gran amigo" y ha agradecido "la gran labor humana" que realiza este programa a través de las ondas.

Nunca se había creado cardenal a un superior de una congregación de la Iglesia Católica. Y además, sin ser obispo previamente. Francisco ha designado al rector mayor de los Salesianos, uno de los dieciocho nuevos cardenales que creará en el próximo consistorio del 30 de septiembre. "Yo voy a seguir siendo el mismo, la misma persona, con otras responsabilidades pero profundamente humano y profundamente sólido", ha asegurado en La Linterna de COPE.