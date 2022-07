La escuela concertada acusa al Ministerio de Educación de ocultar el coste real por alumno de sus centros

Las cifras ofrecidas por el Ministerio de Educación sobre estadísticas e indicadores han tenido mucho recorrido. Una de las tablas, situada en el capítulo “Gasto público por alumno en enseñanza no universitaria, por comunidad autónoma”, parece comparar el gasto de un alumno en la escuela pública y de otro en la concertada en los años 2018 y 2019.

La concertada acusa a Educación de ocultar y manipular el coste real por alumno de sus centros. Hablamos con @aaguilo (@CECEducacion) y @lcentenoc (@ecatolicas). https://t.co/uZEsDuZVTU — Éxito Educativo (@Exito_Educativo) July 14, 2022

Lo que se compara es el “gasto público por alumno público y concertado”5.398€ de media nacional, y el “gasto público por alumno público”, 6.230€. O sea que, en la primera columna, se han sumado los costes tanto de los alumnos de la pública como los de la concertada, lo que nos da un dato interesante: lo que le cuesta al Estado cada plaza de estudios no universitarios sufragada con fondos públicos. A esta tabla le falta la comparación de este dato no sólo con lo que cuesta cada plaza pública, los datos de la segunda columna, sino también con lo que cuesta cada plaza de la concertada, que deberían aparecer en una tercera columna. Una columna que no existe.

Alfonso Aguiló, presidente de CECE, lo tiene claro: ”Para no poner la realidad de concertada frente a pública, porque en esta sale un coste del doble, lo que hacen es el truco de poner pública más concertada juntas. Entonces así parece lo que ha dado la primera impresión a algunos. Esto es una técnica de manipulación muy antigua”.

Tampoco Luis Centeno, secretario general adjunto de Escuelas Católicas cree que, por error u olvido, falte en la tabla una tercera columna con el coste por alumno de la escuela concertada. “No creemos que sea un fallo, porque llevamos pidiendo que lo desglosen desde hace mucho tiempo. En el informe anual del Consejo Escolar sobre el sistema educativo siempre se pide que se desglose el gasto de la pública y el gasto de la concertada y siempre se niegan”.

Mezclar y ocultar

Aguiló cree que la Administración “quiere decir que invierte mucho en educación. Se dice que España invierte poco, pero 6.000€ por alumno no está mal, por 600€ al mes yo creo que encontrarías un buen colegio privado. Quiere decir que invierte como lo que costaría un buen colegio privado, pero no quiere decir que la concertada le cuesta la mitad. Y como no lo quiere decir, lo que hace es mezclar un poco números para no decirlo”.

Medias verdades

“Son medias verdades,” añade Luis Centeno. “Pasa lo mismo con los resultados académicos. Cuando hay indicadores de resultados académicos los ponen por niveles. Cuando pedimos que se separen los resultados de la pública y de la concertada, no quieren, porque siempre salen peor los de la pública, tanto a nivel de datos económicos, como a nivel de datos académicos y nunca quieren separarlos. Porque dicen que hay que ponerlo en contexto. Pero los datos son los datos”.

ÉXITO EDUCATIVO se ha dirigido al Ministerio pidiendo la aclaración de las cifras que recoge la tabla. Como respuesta se nos ha remitido una copia del texto sobre los datos de la tantas veces mentada tabla que aparecen en la página 73 del anuario y en la que técnicamente se explican algunos de los criterios estadísticos utilizados en su elaboración. Sin embargo, no se explica por qué no aparece en ella el coste medio por alumno de la enseñanza concertada.