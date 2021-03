Ya puedes seguir en 'Aleluya' 'Catequesis a un clic', integrado por una serie de tutoriales audiovisuales sobre los catecismos dirigidos a los colectivos que buscan despertar su fe, profundizar en ella, o acompañar a otros a vivirla. Un proyecto que impulsa desde enero de 2018 la Hermana María Granados Molina, del Secretariado de la Comisión de Evangelización, Catequesis y Catecumenado de la Conferencia Episcopal Española.

En el canal de Religión de COPE.es, los usuarios podrán descubrir a través de los vídeos y de los podcast una guía para despertar la llamada de la fe en niños y adultos de una manera participativa y atrayente, pero sin perder los principios que rigen el Catecismo.

Los lunes, miércoles y viernes, 'Aleluya' publica una nueva entrega del podcast 'Catequesis de andar por casa', donde la Hermana María Granados nos ayuda a conocer la fe, nos comparte alguna virtud y nos acerca a la Palabra de Dios que la Iglesia nos regala el domingo.

Cada martes los usuarios pueden seguir un nuevo tutorial de 'Testigos del Señor', es el catecismo dirigido a chicos y chicas de entre diez y catorce años, con el objetivo de ayudar a catequistas y otros agentes de evangelización a profundizar en la fe. Los jueves por su parte se publican los tutoriales del catecismo 'Jesús es el Señor', que abarca desde los seis y hasta los diez años.

El podcast de este miércoles, 24 de marzo: ¿Qué título le das tú a Jesús?

El podcast de los miércoles ofrece la propuesta de vivir alguna virtud y cómo cultivarla en familia. Desde el mes de octubre del 2020 en el que comenzamos desde el Secretariado de la Comisión de Evangelización, Catequesis y Catecumenado a ofrecer este espacio para acompañar la vida cristiana en familia han sido ya muchas las virtudes que han ido apareciendo: comenzamos con las virtudes teologales, fe, esperanza y caridad. Después seguimos con las cardinales: fortaleza, templanza, justicia y prudencia y ahora seguimos ofreciendo una virtud cada semana, humildad, realismo, sencillez, amabilidad,…han sido algunas de ellas.

Hoy en concreto ofrecemos pistas sobre la virtud del desprendimiento. Ciertamente es un tesoro cultivar esta virtud en el corazón, así impides acumular y hacer pesado tu caminar. Esto se da a todos los niveles, no solo son las riquezas materiales, también están las espirituales, las cualidades personales, las personas, el tiempo,... Y el problema no es tener bienes, sean de la índole que sea, el problema es tener pegado el corazón a ellas. Sentir que son mías por derecho y que no quiero compartir con nadie, por miedo a perderlo. En el fondo está el afán de poder, de dominio, de hacerme valer por lo que tengo y no por lo que soy. Cultivar personalmente y a nivel familiar esta virtud puede ser una experiencia preciosa, que nos una más a Jesús en estos momentos ya próximos a vivir como Él se despojó de su rango y toma la condición de esclavo pasando por uno de tantos. Animémonos a dar pequeños pasitos, merece la pena tener un corazón libre para amar.