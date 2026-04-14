Las entidades de la Iglesia celebran la regularización de migrantes: "Una medida de responsabilidad política, ética y social"

El Gobierno aprueba hoy en Consejo de Ministros el Real Decreto que permitirá una regularización extraordinaria de personas migrantes. La medida es considerada como "una medida de responsabilidad política, ética y social" por un conjunto de entidades de la Iglesia, entre las que se encuentran la Red de Entidades para el Desarrollo Solidario (REDES), la Conferencia Española de Religiosos (CONFER), Cáritas y el Departamento de Migraciones de la Conferencia Episcopal Española.

Una cuestión de derechos y Evangelio

Para la Iglesia, la acogida, la protección y la dignificación de las personas migrantes "constituyen una exigencia inherente a su misión". Las entidades firmantes subrayan que no se trata solo de una opción pastoral, sino de una exigencia en materia de derechos humanos y una "expresión coherente del Evangelio en la vida pública". Este paso refrenda el proceso impulsado por la sociedad civil, que logró recabar más de 600.000 firmas para una Iniciativa Legislativa Popular (ILP).

El drama de la irregularidad en cifras

La relación entre irregularidad administrativa y exclusión social es innegable, según constatan estas organizaciones. El IX Informe FOESSA revela que, de los casi nueve millones de migrantes en España, el 68% de quienes están en situación irregular se encuentra en exclusión social. Por su parte, Cáritas cifra en un 47% las personas sin papeles atendidas en 2024, aproximadamente unas 550.000 personas, una cifra que no deja de crecer desde 2019.

De la invisibilidad a la plena participación

La regularización transforma la vida de las personas al permitirles "salir de la incertidumbre y la vulnerabilidad". Contar con autorización de residencia y trabajo abre la puerta al empleo digno, la estabilidad económica y el acceso a servicios como sanidad, vivienda o educación, reduciendo la exposición a la explotación. En definitiva, "supone pasar de la invisibilidad y la precariedad a la protección, la autonomía y la plena participación social".

Ante la complejidad del proceso, las entidades confían en que se dé respuesta a todas las personas en situación irregular y piden a la Administración que se dote de los medios adecuados. Solicitan que se ofrezca "información de calidad y posibilidades de registro presencial de expedientes", destacando que la medida permitirá que cientos de miles de personas coticen, paguen impuestos y contribuyan a reforzar el Estado del bienestar.