'Educar en virtudes' para construir una sociedad más justa: "No es solo preguntarse qué sabe hacer esta persona, sino qué tipo de persona está llegando a ser"

La educación como agente que contribuye a construir una sociedad más justa, solidaria y verdaderamente humana, protagoniza la tercera semana de la iniciativa 'La Iglesia en 12 semanas' de la Conferencia Episcopal. Un proyecto que busca acercar a la sociedad, la vida y la misión de las instituciones eclesiásticas.

Bajo el lema 'Educar en virtudes', se propone una educación que no solo transmite conocimientos, sino que formar personas íntegras y coherentes con los valores del Evangelio, incluso en medio de la dificultad.

Claves para una educación en virtudes

¿Qué valor tiene la educación para afrontar la vida? ¿Para qué sirve la asignatura de Religión? ¿Cuál es la aportación de la educación católica a la sociedad? Estas son algunas de las cuestiones que se plantean esta semana en 'La Iglesia en 12 semanas' 2026'.

El contenido de la semana se articula en torno a varias ideas que ayudan a comprender la propuesta de educar en virtudes. Entre ellas, se destacan:

La educación no se limita a transmitir conocimientos.

Enseña a la persona a ser persona.

Enseña a llevar una vida humana plena y feliz.

Fortalece la vida comunitaria.

Ordenan nuestras pasiones y guían nuestra conducta según la razón y la fe.

La clave no es solo preguntarse “¿qué sabe hacer esta persona?”, sino “¿qué tipo de persona está llegando a ser?”

El director del secretariado de la Comisión Episcopal para la Educación y Cultura, Antonio Roura, en su reflexión 'Más allá de las soft skills: la educación en virtudes al servicio del bien común', afirma que en “un mundo acelerado, hiperconectado y cambiante, cada vez se hace más referencia a “habilidades como la empatía, el trabajo en equipo, la resiliencia, el pensamiento crítico o la capacidad de comunicación”, siendo para ello las 'soft skills' herramientas para adaptarse mejor al entorno.

Para Roura, sin embargo, la educación en virtudes no solo busca la eficacia, “sino la excelencia humana”, en la que la clave no es solo preguntarse “¿qué sabe hacer esta persona?”, sino “¿qué tipo de persona está llegando a ser?”.