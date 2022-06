Dos laicos serán ordenados como nuevos diáconos permanentes en Asturias: "Tenemos una vocación de servicio”

Este domingo 5 de junio, solemnidad de Pentecostés, la Catedral de Oviedo acogerá las ordenaciones presbiterales y diaconales de este año. El arzobispo Jesús Sanz conferirá el orden del presbiterado a tres diáconos y el del diaconado a cinco seminaristas y a dos laicos. La historia de estos dos últimos es un tanto especial.

Enrique Palomo Antequera es natural de Mieres, tiene 53 años y está casado. De profesión ingeniero informático, colabora desde hace años con la parroquia de San Pedro de Gijón. Por su parte, Jesús Ángel Penín García nació en Avilés en 1969. Está casado y su trabajo se centra en la Carpintería Metálica. Está vinculado desde hace años a la parroquia de San Vicente de Trasona, donde descubrió su vocación al diaconado permanente.

La archidiócesis de Oviedo ha publicado una entrevista en la que explican de donde les viene su vocación. Jesús Ángel explica que conoció el diaconado permanente “a partir de un ejemplo, en mi caso, Juan Antonio. Era un referente puesto que yo no sabía lo que era un diácono permanente hasta que no lo vi. Luego con la ayuda del sacerdote, que te va empujando un poco, todo te va llevando. En el fondo yo ya tenía una función dentro de la Iglesia que ya era, de alguna forma, diaconal, y ahora tendremos la suerte y la gracia además de ser ordenados”.

Enrique afirma que “personalmente sentí la llamada en un momento determinado, durante unas ordenaciones sacerdotales. Yo conocía la posibilidad de ser diácono permanente aquí en Asturias y lo cierto es que sentí en aquel momento que el Señor me quería allí, con aquellas personas que estaban en ese momento postrados. Y quizá podrá parecer una coincidencia, pero era un 5 de junio de hace once años. Ahora, este domingo, 5 de junio, parece que se cerrará un ciclo”.

"Cuando realmente das el paso a esta vocación es cuando se abren las puertas"

En referencia a la reacción de sus familias al compartirles la noticia, Penín expone que su madre quedó impresionada aunque se lo tomó a bien. “Dios tiene estos caminos y cuando realmente das el paso a esta vocación es cuando se abren las puertas, y ves que todo aquello que parecía imposible se va despejando. La verdad es que es extraordinario”, explica.

Por su parte, Enrique indica que su esposa “se lo tomó muy bien”. “A mis hijos no les pareció mal aunque tampoco tenían ni idea de lo que era un diácono. El resto de mi familia bien, mi madre quizá tuvo algún matiz, como la de Jesús Ángel, pero sobre todo porque no sabía a lo que íbamos. La verdad es que siempre me he sentido muy apoyado, también con los estudios y todas las cosas que hemos tenido que hacer”.

Su labor en la diócesis

Enrique se muestra servicial sobre lo que viene en el futuro, ya que “la labor en principio es ayudar a la diócesis, a la Iglesia. Nosotros tenemos una vocación de servicio y por lo tanto estamos al servicio de lo que necesite la diócesis. Podríamos colaborar con Cáritas, por ejemplo, o en cualquier otro lugar donde se nos necesite. Hay muchas pobrezas en el mundo, no solo la económica, y hay que atenderlas. Esas pobrezas pueden ser psicológicas, de acompañamiento, de muchos tipos. Además de eso podemos administrar el sacramento del Bautismo, bodas, Celebraciones de la Palabra. Jesús Ángel añade que “también podemos presidir funerales, que es muy importante por el momento duro para las familias, tener ese momento de caridad con las personas que necesitan una palabra de aliento que da siempre el Evangelio”.