Las dos biblias de San Vicente Ferrer revelan su faceta de predicador y estudioso: "Un maestro en teología"

Un importante hallazgo en Valencia saca a la luz dos biblias que pertenecieron a San Vicente Ferrer y que se conservan en la Catedral y en la Universitat de València. Estos manuscritos son auténticas huellas de la manera de vivir y predicar del santo, mostrando al hombre que unía acción y reflexión. Para analizar su significado, el programa 'Ecclesia Al Día' ha contado con la intervención de Francisco Gimeno Blay, profesor de la Universitat de València, quien ha desgranado los detalles de estos valiosos ejemplares.

Dos biblias, dos facetas

Las dos biblias reflejan dos aspectos complementarios de San Vicente: su vida como predicador itinerante y su faceta de intelectual y estudioso. Según explica el profesor Gimeno Blay, la principal distinción entre ambas es su formato físico. “La diferencia principal que existe entre ambas biblias es su materialidad”, señala. Una, la que se conserva en la Catedral de Valencia, es una biblia de bolsillo, diseñada para ser transportada y consultada en cualquier lugar durante sus continuos viajes.

En contraposición, la que alberga la Universitat de València es una biblia de gran formato que “precisa de un lugar y de unas condiciones físicas adecuadas para su consulta”. Este ejemplar, según una nota encontrada en el propio libro, fue un regalo del Papa Benedicto XIII a San Vicente mientras fue su confesor, entre 1394 y 1398. Su contenido, que incluye glosas y comentarios de teólogos como Hugo de Sancto Caro, revela que su lector “necesariamente fue un teólogo que pretende o aspira a conocer en profundidad el texto bíblico”.

La Palabra como epicentro de la predicación

Para un predicador como San Vicente Ferrer, la Biblia era una herramienta fundamental. El profesor Gimeno Blay destaca que todos sus sermones comenzaban con un pasaje de las Escrituras, a partir del cual desarrollaba su discurso. “La Biblia es la fuente, el punto de partida, la fuente de inspiración, el punto de partida de la predicación de San Vicente Ferrer”, afirma el experto. Este método demuestra que su predicación no era improvisada, sino que estaba sólidamente fundamentada en la Palabra de Dios.

Las anotaciones que se encuentran en los márgenes de los manuscritos también ofrecen una visión de su personalidad y método de trabajo. Estos apuntes, que en su momento generaron dudas sobre su autoría, hoy se confirman como un reflejo de su estudio minucioso. Lejos de ser un objeto reverencial, el libro era para él una “herramienta de uso” y de estudio, donde apuntaba todo aquello que le llamaba la atención para preparar sus famosos discursos.

Figura clave en el Cisma de Occidente

Más allá de su labor como predicador, San Vicente Ferrer es recordado como uno de los “grandes artífices de la iglesia medieval en España”. Tuvo un papel preeminente durante el Cisma de Occidente, uno de los periodos más turbulentos de la Iglesia, con dos Papas simultáneos. Aunque inicialmente apoyó a Benedicto XIII, el Papa Luna, fue su humildad y reputación las que le llevaron a pedir “un concilio donde se aparquen las posturas partidistas” para encontrar un candidato de consenso, una actitud que fue decisiva para resolver el conflicto.

Su vida de predicador comenzó formalmente tras la “visión de Aviñón” en 1398. Estando enfermo, relató que se le apareció Cristo junto a Santo Domingo y San Francisco, y rogó por su curación para dedicarse a predicar. Tras un tiempo, Benedicto XIII lo nombró 'Legatus a latere Christi', y comenzó su intensa labor evangelizadora el 22 de noviembre de 1399, consolidándose como un “auténtico gigante desde el punto de vista intelectual de la época”.