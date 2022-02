El director de la Oficina del Menor de Valencia: “Lo que nos importa es estar al lado de la víctima”

El sacerdote Daniel Juan Tortosa es el director de la Oficina de Protección del Menor de la archidiócesis de Valencia. Ayer lunes Ángel Expósito le dio voz en COPE, en La Linterna, para contar lo que hace esta oficina y las 69 más de toda España.

“Nosotros partimos de una premisa que compartimos con todas las oficinas del resto de España, y es que un solo caso ya es demasiado y que una sola víctima lo es todo”, indica, afirmando que en su oficina “no existe una sola denuncia formal. Lo que tenemos en la actualidad son cinco casos donde estamos recabando datos. De estos cinco casos, tres nos los remitió El País y otros dos nos han llegado a la oficina”.

Relata que supieron “el caso de una chica que apareció en la televisión autonómica diciendo que un sacerdote había abusado de ella, no había pasado ni una tarde y nos pusimos en contacto con ella para que viniera, para escucharla y emprender el mecanismo adecuado”. De esta forma, Tortosa explica el funcionamiento de las oficinas: “Tengo que decir que todos estos casos están prescritos tanto en el ordenamiento jurídico civil como en el canónico, pero a nosotros eso no nos importa. Lo que nos importa es estar al lado de la víctima, escucharla y dar los pasos necesarios”.

Ante la pregunta de cómo denominar estos abusos, reconoce que el término de “abusos de la Iglesia” es “un poco tendencioso” y que prefiere decir “abusos cometidos por miembros de la Iglesia”. ¿Por qué? Porque si dentro de una familia hay un abusador, “yo nunca me atrevería a decir que esa familia es una abusadora. Los actos malos o buenos, delictivos o no, los cometemos las personas, no las instituciones”.

Modo de proceder en la oficina

“Cuando nos llega la noticia o simplemente un indicio, se pone en marcha el protocolo teniendo en cuenta siempre la presunción de inocencia. Abrimos una investigación. Lo comunicamos automáticamente a la Fiscalía si se trata de un menor y si no lo ha hecho la familia del menor. Y si la investigación, a nivel interno, es concluyente se abre un proceso penal que puede terminar con la pérdida del estado clerical”, así explica el modo de proceder en la oficina.

Además, “independientemente de que las instituciones judiciales abran un proceso de investigación, nosotros abrimos este mismo proceso, no nos desentendemos. Esto es importante: aunque tenga unas consecuencias judiciales en el ámbito civil, también nosotros abrimos esta investigación en el ámbito eclesial”.