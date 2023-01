La diócesis de Coria-Cáceres remarca la importancia del acompañamiento a los mayores: “Mejorar su vida”

La soledad y la vejez son dos caras de una realidad que en realidad no es una moneda, sino una realidad poliédrica. En España, hay cerca de 4,7 millones de hogares unipersonales, 2 millones de ellos (el 42,5%) están formados por personas mayores de 65 años. La dificultad a la que se enfrenta la población no es la soledad optativa, sino la soledad sobrevenida, la no elegida, la que hace sufrir a las personas. La soledad es la causante de muchas enfermedades, no solo en mayores, así como del aumento de la gravedad de otras.

En ocasiones, es necesario acudir a cuidados en residencias, que no solo deben limitarse a cubrir necesidades físicas, sino que es necesario un acompañamiento integral para que las personas tengan sus necesidades psicosociales cubiertas. En el territorio de la diócesis de Coria-Cáceres, existen 6 residencias, algunas vinculadas a la diócesis y otras a fundaciones privadas, que atienden a los mayores en su vejez, prestando una asistencia y una atención cercana, cariñosa y atenta.

Mejorar la vida de los residentes

La propia diócesis de Coria-Cáceres, a través de sus canales informativos ha compartido una información en la que indica una serie de testimonios de distintas residencias de su territorio. Ana Paula Blázquez, directora de la Residencia Nuestro Hogar de Brozas, cuenta que para ellos “es prioridad mejorar la vida de cada uno de los residentes. Cuenta con un gimnasio, por ejemplo, al que algunos acuden por libre a hacer ejercicio, al objeto de mantenerse activos”.

El objetivo de todas las actividades del centro es contribuir al bienestar de los mayores. También han realizado actividades como talleres de cocina, manualidades, formación para profesionales con disfalgia y están suscritos a convenios de colaboración con distintas entidades como Cáritas o Cruz Roja.

La directora destaca la atención de los 18 profesionales que conforman la plantilla que abarca desde una enfermera, auxiliares de clínica, gerocultores, cocinera, mantenimiento… “Todos somos diferentes, pero tenemos en común el mismo valor: la transmisión de amor a nuestros mayores. Tanto ellos como nosotros somos parte integrante de un hogar”. Ana Paula reconoce que estos últimos meses al frente de la residencia han sido difíciles, por los fallecimientos. “Hemos despedido a algunos de nuestros ‘abuelos’ y ‘abuelas’ y esto siempre es doloroso”, apostilla Blázquez.

“Cariño y respeto”

Ellos ponen en práctica el mens sana in corpore sano: “Contamos con el asesoramiento de una nutricionista y apostamos por los productos artesanos. De nuestra dieta ha desaparecido la bollería industrial. Y siempre que lo deseen pueden comer fruta”, sentencia la directora, que recuerda que en la Residencia Nuestro Hogar apuestan por “una residencia adaptada a nuestros mayores, en los que se sientan como en casa: desaparición de sujeciones, horarios flexibles, habitaciones decoradas a su gusto, libertad de movimiento y voluntad. En la que prima el cariño y el respeto”, afirma orgullosa Ana Paula.

Por suerte, muchos de los residentes, cuentan con las visitas de sus familiares, a los que el centro les ofrece un amplio horario de visitas. “Consideramos muy importante que cuenten con la cercanía de su familia, para que se sientan queridos y acompañados, por eso, también realizamos un esfuerzo por mantener informadas a las familias”, detalla. Además, para quienes están más lejos, ofrecen videoconferencias con los familiares y teléfono gratuito.

Por último indica que “las residencias diocesanas ofrecen un servicio especial, poniendo en el centro a la persona, en muchos casos somos un salvavidas de urgencia. Donde no llegan ni los estamentos públicos o privados, sí llegan nuestras instituciones. En los primeros momentos de necesidad de un mayor en riesgo físico, psicológico, social e incluso económico”.