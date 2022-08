Descubre la historia de Pablo, peregrino de la PEJ en silla de ruedas: "Es la primera vez que hago el Camino"

Pablo, con tan solo 17 años, es uno de los participantes de esta Peregirnación Europea de Jóvenes que a diferencia de los demás adolescentes que van caminando, va impulsando su silla de ruedas. A raíz de un parto prematuro no puede mover sus piernas con facilidad, pero esta condición no le ha impedido hacer de su obstáculo una oportunidad para efectuar el camino. ¨Al principio teníamos dudas, mis padres no sabían muy bien cómo orientarlo pero gracias a Discamino pudimos organizarlo y comunicarnos con ellos¨, dice.





Poner medios para hacer sueños realidad

Discamino es la organización de Javier Pitillas que anima a aquellos discapacitados que desean peregrinar, impidiéndoles que su diagnóstico los limite a hacerlo. Pitillas explica: ¨Lo que hacemos es poner los medios para que se pueda hacer realidad su sueño”.

Pues lo que era el ¨obstáculo¨ de una silla de ruedas convencional, para avanzar largas distancias, pasó a ser una herramienta para aquellos que desean hacerlo. Discamino pone a su disposición sillas que se adaptan a la condición intelectual, sensorial o física del peregrino.

"Quiero volver a hacerlo"

Pablo la describe: ¨Es una silla que funciona con el mismo mecanismo de una bicicleta, tiene cadenas y pedales pero estos, en vez de tenerlos en la parte de las piernas, los tiene en el manillar¨. A pesar del esfuerzo que supone mantener un ritmo y cargar con todo el peso del cuerpo y de la silla en los brazos, Pablo quiere realizar otros caminos a futuro.

Junto a él, su prima Ester, narra que hubo momentos difíciles pero que aún así ¨lograron conseguir llegar siendo los primeros¨. Pitillas, invita a su organización a todo aquel que se haya auto convencido o le hayan convencido que no podría hacer peregrinaciones por su condición física.