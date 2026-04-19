Déficit democrático, desigualdades, presencia de lepra y abierto a la fe: La realidad de Angola, tercer país de África que visita León XIV

En el marco de la gira africana del Papa León XIV, la realidad de Angola se presenta llena de contrastes. A pesar de su riqueza en recursos naturales como los diamantes y el petróleo, una gran parte de sus 36 millones de habitantes vive en la pobreza. En este contexto, el obispo de Luena, el salesiano uruguayo Martín Lasarte, que lleva 36 años en el país, ofrece en 'Ecclesia, es domingo' una radiografía de la labor de la Iglesia en una nación donde el 44% de la población es católica.

Lasarte ha sido testigo de la profunda transformación religiosa del país. Llegó como un joven diácono en un “tiempo comunista” donde en teoría solo el 2% de la población era cristiana. Hoy, describe Angola como “un país profundamente religioso” y “abierto a la fe”. Este crecimiento se refleja en cifras como los 6.100 seminaristas distribuidos en las 21 diócesis del país, un dato que, para el obispo, evidencia una “Iglesia en crecimiento” que acoge a Cristo y al Papa.

La educación como pilar fundamental

Uno de los mayores desafíos de Angola es la educación, con cerca de tres millones de niños y adolescentes fuera del sistema escolar. Ante esta situación, la Iglesia juega un papel crucial, con una red de escuelas que atiende a unos 600.000 alumnos. En la diócesis de Luena, que con sus 223.000 kilómetros cuadrados es tan extensa como la mitad de España, el obispo Martín Lasarte gestiona 22 escuelas para ofrecer un futuro a los más jóvenes.

Además de la educación formal, la diócesis impulsa el programa de alfabetización de adultos 'Levántate y anda'. Esta iniciativa se ha extendido con especial éxito a los centros penitenciarios. “Los mejores alumnos que tenemos están en la cárcel”, afirma el salesiano, destacando que el proyecto no solo enseña a leer y escribir, sino que también facilita la recuperación escolar de los reclusos.

Salud, derechos humanos y medioambiente

El compromiso de la Iglesia abarca también el campo de la salud. Varias congregaciones religiosas acompañan hospitales y puestos médicos para combatir enfermedades que persisten en el país. “La lepra sigue siendo una realidad en Angola, así como la poliomielitis”, explica Lasarte, cuya diócesis cuenta con un centro específico para acoger a enfermos de lepra. La Iglesia también trabaja en la defensa de los derechos humanos, luchando contra problemas como la violencia familiar y las acusaciones de hechicería que afectan a los más vulnerables.

Recientemente, se ha puesto en marcha un proyecto de agroforesta para potenciar una agricultura sostenible y reforestar grandes áreas del país. Esta iniciativa busca “salvar esa riqueza que es un patrimonio para Angola y para toda la humanidad”, en referencia a los grandes bosques del África subsahariana, combinando la evangelización con la protección del medioambiente.

Una voz por la inclusión y la democracia

La Conferencia Episcopal se ha consolidado como “una voz muy escutada y muy esperada” por la sociedad angoleña. Los obispos insisten en la necesidad de una “convivencia pacífica” y una “mayor inclusión” en un país donde el mismo partido gobierna desde hace cincuenta años. Por ello, promueven una “democracia más abierta y participativa” que dé voz a todos los ciudadanos.

Una de las propuestas clave es la creación de “autarquías”, un modelo de autogobierno local que permitiría a cada provincia y comuna escoger a sus propios representantes. Para el obispo Lasarte, este es un paso fundamental para la cohesión en un país con ocho etnias diferentes solo en su diócesis. “Es importante promover una unidad en la pluralidad de culturas, de partido, de sensibilidad”, concluye, un desafío clave para que todos los angoleños se sientan protagonistas de su futuro.