Le debe su vocación a la Madre Teresa: el misionero que cambia vidas en Kenia

La felicitación por el Día de la Madre de Fernando sí que fue una verdadera sorpresa. Su madre no esperaba su vuelta a España hasta finales de julio, donde tenía previsto regresar de la misión para participar en la JMJ de Lisboa. Pero sí, Fernando realmente estaba allí y la cara de emoción de su madre lo dice todo… “Me vine antes de lo previsto para descansar y nadie se lo esperaba”, ha contado el misionero a Álvaro de Juana en TRECE.

Fernando lleva viviendo en Kenia desde el año 2019 y no ha vuelto a ver a sus padres desde hace dos años y medio. “Fue justo en mi discernimiento a la misión”, ha recordado en ‘Ecclesia’.

Fernando debe su vocación a la Madre Teresa de Calcuta. “Mi devoción a ella empezó a los 15 años”, ha contado el misionero. Pero fue cuando estaba en Melilla haciendo una experiencia como periodista, cuando surgió la idea de entregarse en cuerpo y alma a la misión. “Gracias al sufrimiento en primera persona que vi en ese momento me reencontré con Dios y con la fe, que la tenía abandonada y ahí fue cuando quise marcharme a Calcuta”, ha recordado Fernando.

“A pesar de haber vivido la fe en una familia católica, desde los 18 años hasta hace poco he vivido ausente de la fe, pero los inmigrantes de Melilla fueron los que me devolvieron la fe”. Y así, Fernando estuvo un año en Calcuta, que recuerda con emoción: “Fue el año más feliz de mi vida y el culmen de mi vocación a la misión. Me pasé un tiempo rezando, escribiendo notas para la Madre Teresa de Calcuta que decían: ‘hijos de María’ y luego otras con la frase ‘que sea lo que tú quieras’. Así fue cómo encontró la vocación a formar parte de la congregación de los Misioneros de la Caridad, de la Madre Teresa”, ha explicado en el programa ‘Ecclesia’.

Al año de formación con los Misioneros de Caridad en Calcuta les envían a Kenia a terminar los estudios. Fue en 2019 y Fernando lo recuerda perfectamente. Fue donde dio el paso para fundar la organización Mary’s Children, en las barriadas de Nairobi. “Conocí a varias madres jóvenes embarazadas y vulnerables que suscitaron en mí la necesidad de crear este proyecto para acompañarlas en el embarazo y a sus bebés después”. Así, Mary’s Children se establece en Ngong en el año 2022 y comienza su actividad misionera, enfocada principalmente a las madres y sus hijos pequeños que viven en el poblado chabolista levantado sobre el vertedero.

Una misión que tiene enganchada a Fernando y que ya está pensando en su regreso. “Vuelvo a finales de julio a Kenia. Es ahora mismo cuando estoy cumpliendo con mi vocación al completo y esa es mi felicidad”, ha dicho a las cámaras de TRECE.

Todos los proyectos y valores de la organización Mary’s Children se pueden consultar en www.maryschildrenmission.com