¿Cuáles son las claves de la justicia restaurativa?: "Hay que cambiar el paradigma del sistema penitenciario"

La Fundación Pablo VI ha acogido esta pasada semana el XXVII Curso de Doctrina Social de la Iglesiabajo el título “La sociedad de los cuidados, un reto para la Iglesia”. Dentro del curso hubo también un momento para una mesa de experiencias sobre el tema del acompañamiento en prisiones, trata, inmigración y víctimas de abusos en la que ha participado Raquel de Benito López que trabaja en Cáritas y habló sobre el tema de la justicia restaurativa.

Para Raquel, la mesa de experiencias “ha ido muy bien porque fuimos cinco personas y cada uno aportaba desde un ámbito diferente y cómo se podía llevar, desde la Doctrina Social de la Iglesia, el tema de los cuidados en ámbitos con personas tan vulnerables como pueden ser personas privadas de libertad o víctimas de estos delitos, personas migrantes o víctimas de trata”.

En Cáritas no hay un programa específico de justicia restaurativa, pero Raquel subraya como se está trabajando hacia “un cambio de paradigma en el sistema penitenciario […] hay que intentar superar el paradigma retributivo que tradicionalmente acompaña desgraciadamente el sistema penal […] este paradigma retributivo ha ido evolucionando según se ha ido humanizando el sistema penal y se ha implantado el sistema re-socializador que actualmente está en crisis”

¿Cuáles son las claves de la justicia restaurativa? Para Raquel, “en este modelo re-socializador nos encontramos actualmente cómo la víctima no ve resarcido el daño ocasionado por el delito. El infractor no encuentra en prisión razones para cambiar de actitud, y su paso por la cárcel no le resocializa, sino que al contrario sufre la violencia institucional del sistema y no es capaz de empatizar con el daño y el dolor que él ha causado a la víctima. La sociedad no percibe garantías de que el infractor no vuelva a delinquir y reclama un endurecimiento de las penas”.





“La clave de la justicia restaurativa es que tiene como fin lograr la resolución pacífica de los conflictos basándose en el diálogo, con la participación de las partes en conflicto. Los dos principales protagonistas tendrían la oportunidad de llegar a un acuerdo reparador que sane esas heridas”, subraya Raquel.

La justicia restaurativa se considera también como la justicia de las tres 'R': responsabilidad, restauración, reintegración: “Con la justicia restaurativa lo que se pretende no es aplicar venganza, sino justicia con respeto a los derechos fundamentales y teniendo en cuenta la víctima”.

“Con la justicia restaurativa no se pretende quitar el proceso penal ni el sistema penitenciario que tenemos, pero sí ser un complemento que pretenda que la justicia sea más humana y que se respeten los derechos fundamentales”, dice Raquel.