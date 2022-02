La Conferencia Episcopal Española transmite su cercanía y solidaridad a las Iglesias de Ucrania

El presidente de la Conferencia Episcopal Española, cardenal Juan José Omella, ha mostrado por carta la cercanía y solidaridad de todos los miembros de la CEE con el pueblo de Ucrania, que está siendo golpeado por la situación de conflicto bélico con Rusia.

El cardenal ha remitido sendas cartas al presidente de la Conferencia de Obispos Católicos Romanos de Ucrania y del Comité para la Doctrina de la Fe, Mieczys?aw Mokrzycki; al presidente del Sínodo de los Obispos de la Iglesia Greco-Católica Ucraniana, Su Beatitud Sviatoslav Shevchuk; y a Su Beatitud el Metropolita Epifanio I de Kiev y de toda Ucrania.

En ellas ofrece “nuestra oración constante para que se llegue pronto a acuerdos de paz y se une al Papa que ha pedido oraciones por la paz.

Unidos a las oración que pide el Papa

La CEE se une a la plegaria con la que el papa Francisco suplica a “Dios, que es Dios de la paz y no de la guerra; que es Padre de todos, no solo de algunos, que nos quiere hermanos y no enemigos”.

Pedimos “a todas las partes implicadas que se abstengan de toda acción que provoque aún más sufrimiento a las poblaciones, desestabilizando la convivencia entre las naciones y desacreditando el derecho internacional”.