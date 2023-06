Comunión y Liberación organiza un diálogo público sobre las elecciones: “Recuperar el sentido de la política”

Comunión y Liberación celebra este martes una mesa de diálogo a raíz del documento que ha publicado de cara a las elecciones generales del próximo 23 de julio, titulado “Una ocasión para recuperar el sentido de la política”. En este diálogo participarán Juan Fernández Miranda, adjunto al director del diario ABC, el escritor David Jiménez Torres y la periodista de COPE, Cristina López Schlichting, moderados por Javier Gavilanes.

El documento sobre el que se debate, expone que “la política no es portadora del sentido de la vida, ni da la felicidad, ni salva al mundo, pero acerca o aleja la justicia, promueve o dificulta la libertad. Todo ello nos provoca a realizar un juicio, especialmente ahora que llega esta convocatoria electoral. No hacerlo significaría incurrir en la reducción de una «Iglesia sin mundo», frente a la que nos advertía Luigi Giussani, fundador de Comunión y Liberación”.

Sobre Comunión y Liberación

Comunión y Liberación es esencialmente una propuesta de educación en la fe cristiana. Una educación que no acaba a una determinada edad, sino que continúa siempre, porque siempre se renueva y se profundiza. Lo mismo ocurre con el Evangelio que, a pesar de ser escuchado mil veces, revela siempre aspectos nuevos. Es lo que sucede en la experiencia del amor humano, en la creación artística e incluso en la simple vida diaria. La búsqueda de la verdad, la belleza, la justicia y la felicidad no se agota nunca. Lo mismo se da con la educación en la fe que hace del cristianismo una aventura en la vida y no una simple “preparación” para la vida.

Sobre la relación entre la entidad y la política, expresan que “nuestra fe tiene que ver con todos los aspectos de la realidad. La política se refiere al ordenamiento de la sociedad, a la posibilidad de favorecer una vida buena a través de las leyes y la acción de gobierno. La política no es portadora del sentido de la vida, ni da la felicidad, ni salva al mundo, pero acerca o aleja la justicia, promueve o dificulta la libertad. Todo ello nos provoca a realizar un juicio, especialmente ahora que llega esta convocatoria electoral. No hacerlo significaría incurrir en la reducción de una «Iglesia sin mundo», frente a la que nos advertía Luigi Giussani, fundador de Comunión y Liberación”.