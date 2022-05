¿Cómo educar a nuestros hijos? El libro del psiquiatra Cayetano García-Castrillón ofrece algunas de las claves

Educar no es fácil. Ninguna persona posee el carnet de padre o de madre. Sin embargo, valores como el diálogo y la escucha se antojan como dos elementos fundamentales para que el proceso educativo de los hijos lleguen a buen puerto.

Sobre la manera más conveniente de educar hay miles de publicaciones y libros de autoayuda, pero la realidad es que es una tarea que se aprende en el día a día. Con esta finalidad, el psiquiatra Cayetano García-Castrillón ha publicado el libro 'Si no me conoces, no me inventes', con el que busca ayudar a las familias a “entenderse mejor”.

Colaborador de los Centros de Orientación Familiar Diocesanos de Sevilla, el autor es consciente de que madres y padres afrontan a diario la aventura de ayudar, potenciar y fortalecer el crecimiento de sus hijos.

Si bien, advierte que “este proceso no está exento de momentos de preocupación y dificultad que en ocasiones derivan en desconcierto, sufrimiento o bloqueo”. De este modo, ‘Si no me conoces, no me inventes’ se presenta como una obra que busca mostrar una comprensión del trasfondo de estas dificultades habituales para un mejor entendimiento, una potenciación de la escucha, el diálogo y así lograr una mejora en la gestión de las emociones y de los conflictos en la familia.

Asimismo, el libro hace hincapié en cómo lograr que todos en la familia se conozcan más y no se “inventen al otro”. En esta línea, el autor destaca que su experiencia trabajando con padres e hijos ha consistido fundamentalmente en ayudar a los padres a conocer más y mejor a sus hijos y a estos a conocer y a entender más y mejor a sus padres, “tras lo cual muchos conflictos y dificultades lograron disiparse redundando en una mejora del clima y de la armonía en la familia”.