Comienza la última fase para coronar la torre de la Virgen de la Sagrada Familia

La Junta Constructora de la Sagrada Familia ha empezado ayer, martes 20 de abril, a erigir el fuste o pináculo, pieza indispensable y última fase para poder terminar en diciembre la torre de la Virgen, de 127 metros de altura y que estará coronada por una estrella de doce puntas que se iluminará desde dentro.

Según ha informado la Junta Constructora del templo, el plan de obras del 2021 se está cumpliendo y han comenzado a forjar el fuste de la torre, que corresponde a la parte intermedia del terminal de la torre, que hará crecer el templo en otros 11 metros. Es un fuste en forma hiperboloide, que se inicia en seis patas y que finaliza en tres puntas o brazos de apoyo de la estrella luminosa.

Today we’re putting in the reinforcement for the shaft that is part of the pinnacle on the tower of the Virgin Mary. This piece is 10.8 metres tall, the tallest we’ve lifted up onto the Sagrada Família so far, and will reach 127 metres.

Last step before completing the tower! pic.twitter.com/uYlhvzkMsX