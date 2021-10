El CEU reflexiona este sábado sobre el consumo responsable en sintonía con la 'Economía de Francisco'

Este sábado la Universidad CEU San Pablo organiza el coloquio "El reto de un consumo responsable”, en la que reflexiona y busca claves sobre cómo tener hábitos de consumo más responsables, qué poder tenemos como consumidores y conocer propuestas de empresas o entidades que tratan de producir o prestar servicios de forma más sostenible.

Un encuentro que se enmarca en las palabras pronunciadas por el Papa Francisco el 1 de mayo de 2019 en Roma al respecto, con la que se ponía en marcha el movimiento de la 'Economía de Francisco'.

Desde entonces, grupos locales de jóvenes están trabajando en red en esta línea, en distintos rincones del mundo. Por ello, en este evento se invita a participar a jóvenes economistas, emprendedores y emprendedoras que hoy se están formando y están empezando a estudiar y practicar "una economía diferente, la que hace vivir y no mata, que incluye y no excluye, que humaniza y no deshumaniza, que cuida la creación y no la depreda".

Participan Marta Pedrajas, filósofa y economista, que trabaja en el Dicasterio para el Desarrollo Humano Integral del Vaticano; Agustín Domingo, catedrático de Filosofía Moral y Política la Universidad de Valencia; Juan Eduardo Santón Moreno, profesor doctor de la Universidad Católica de Valencia y contará con las ponencias de entidades en los campos de la moda (Slow Fashion Next), la alimentación (supermercado cooperativo La Osa), la energía (cooperativa eléctrica La Corriente) y las finanzas (Fiare Banca Ética).

El evento será presencial, de 10:30h a 12:30h, y la entrada es gratuita, pero es necesaria la inscripción previa. Tendrá lugar en la Facultad de Económicas, calle Julián Romea 23, 28003 Madrid. También se podrá seguir en remoto en el siguiente canal de Youtube del CEU.

https://www.youtube.com/user/FundacionAHO