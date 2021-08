La Catedral de Santiago acogerá una nueva misa del Peregrino a las 7.30 horas, desde el próximo lunes

La Catedral de Santiago de Compostelaacogerá una nueva misa del Peregrino a las 7.30 horas de la mañana, según ha acordado el Cabildo. La nueva misa se celebrará a partir del próximo 9 de agosto.

De este modo, cada día se celebrará la misa del Peregrino a las 7.30, las 9.30, las 12.00 y las 19.30 horas. Además, se celebra misa diaria en la capilla de la Corticela a las 11.00 horas de la mañana, mientras que el Centro de Acogida al Peregrino, en la Rúa Carretas, mantiene sus misas diarias en inglés (a las 10.30 horas) y en francés (a las 9.00 horas).

Fuentes de la Catedral compostelana han informado también de que, con la implantación de la nueva misa, el horario de apertura del templo será de 7.00 a 21.00 horas todos los días.

Acto de lanzamiento de la Peregrinación Europea de Jóvenes

El arzobispo de Santiago, monseñor Julián Barrio, presidirá este sábado día 7 de agosto el acto de lanzamiento, a un año vista, de la Peregrinación Europea de Jóvenes (PEJ), que se desarrollará en la ciudad en el mes de agosto de 2022. La comisión organizadora de este encuentro prevé reunir este sábado a más de un centenar de personas, respetando la normativa de seguridad exigida por las actuales circunstancias sanitarias.

Así, han señalado desde la organización, “celebraremos un acto no masivo, pero sí muy significativo”. Aunque el acto central del encuentro se desarrollará en la Praza do Obradoiro, los asistentes comenzarán la jornada con una peregrinación desde el Monte do Gozo. Está prevista la asistencia de representantes de las Conferencias Episcopales de España y Portugal, de miembros de la organización de la JMJ de Lisboa en 2023, así como de representantes de la Xunta de Galicia y del Concello de Santiago.