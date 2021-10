Carta pastoral de Mons. Sebastià Taltavull: ¿Qué implica tener que dejarlo todo en pocos minutos?

Cuántas veces nos planteamos: «¿qué tengo que hacer?» Sufrimos incertidumbres, aparecen dificultades para decidir con libertad, nos condiciona la atracción por los bienes y el consumo, existen hábitos adquiridos e inercias que no dejamos, y también una búsqueda de seguridad. Son elementos que con frecuencia acompañan nuestra preocupación, sobre todo cuando se trata de algo que nos afecta de manera muy directa en nuestra profesión, en la vida de familia, en las decisiones vocacionales, en la relación con los demás y tantas situaciones que se nos presentan cada día. Que, ante todo ello, no solo nos preguntemos «¿qué tengo que hacer?», sino también «¿qué haría si me encontrase en una determinada circunstancia no prevista y que se me presenta repentinamente?».

Ya hace semanas, debido a la erupción volcánica en La Palma, esta última pregunta -«¿qué haría?»- ha sido planteada desde todos los ángulos, una pregunta que nos desinstala y nos llega al corazón, movido por la sorpresa y la gravedad del lugar de donde proviene. Cuando miles de personas han tenido que dejar en pocos minutos y con dolor su casa y todas sus posesiones, aparece de repente un incómodo interrogante: «¿qué se llevaría usted de su casa si tuviese solo un cuarto de hora para abandonarla?» Todos hemos tenido que responder con rapidez afectados por una urgencia que vemos llena de angustia en aquellas personas y familias amenazadas por el alud de lava que se les venía encima, previendo que lo iban a perder todo. ¿Qué habríamos hecho cada uno de nosotros? ¿Qué haríamos elegido para llevarnos?

En la respuesta nos va todo lo que tenemos, pero sobre todo se pone en juego lo que somos, las prioridades que tenemos, los valores humanos y espirituales que compartimos, la actitud ante las necesidades que nos afectan, la situación de pobreza que nos rodea. La respuesta nos afecta a cada uno y también a todos por el solo hecho que de ella se desprenden los valores de la austeridad y la solidaridad, además de la caridad y la ayuda siempre perenne cuando hay alguien que sufre. En este sentido hemos abierto todos los frentes de ayuda y hemos adquirido mucha mayor conciencia de la gravedad del problema que padecen tantas familias de esa isla hermana de Canarias.

A un joven que quería ser una buena persona, Jesús, mirándolo con afecto y queriendo que fuese totalmente libre, le dijo: «Una cosa te falta: anda, vende lo que tienes, dale el dinero a los pobres ?así tendrás un tesoro en el cielo?, y luego sígueme» (Mc 10,21). Pidamos aquella «sabiduría» que nos ayude a ver las cosas, los acontecimientos y las personas con los ojos de Dios, que son de amor, y que nazca de ahí la solidaridad. Es esta la que nos hará mirar con otros ojos, con los ojos nuevos de la fe y de la estima, todo lo que nos rodea y, porque afecta a las personas y al entorno natural, nos preocupa y queremos solucionarlo.

+ Sebastià Taltavull Anglada

Obispo de Mallorca





