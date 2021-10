Carta pastoral de Mons. Sebastià Taltavull: De los «otros» a un solo «nosotros»

Puede parecer muy difícil, pero debemos ser valientes y trazar un nuevo camino. «El individualismo no nos hace más libres, más iguales, más hermanos. La mera suma de los intereses individuales no es capaz de generar un mundo mejor para toda la humanidad. Ni siquiera puede preservarnos de tantos males que cada vez se vuelven más globales. Pero el individualismo radical es el virus más difícil de vencer. Engaña» (FT 105). Fijémonos en lo que hace y dice Jesús cuando sus discípulos le piden que les enseñe una plegaria. Les dice que lo primero que tienen que hacer es dirigirse a Dios no desde la individualidad sino desde la solidaridad, y les exhorta a decir «nuestro». Es la expresión sincera de un corazón que cuenta con los «otros» para convertirlos en un «nosotros».

Este es el planteamiento para la Jornada dedicada al migrante y al refugiado. Lo que pretende es indicar un horizonte claro para nuestro camino en este mundo y hacerlo hacia un «nosotros» cada vez más grande. ¿Cómo reaccionamos ante cualquier atropello humano? El otro día, viendo el telediario, me traspuso contemplar la fila de migrantes esposados por el solo hecho de haber llegado en patera a nuestras costas. ¿Cuál es nuestra sensibilidad humana frente a una grave realidad que está en el origen de este drama? No podemos permanecer pasivos?

«El precio más elevado lo pagan los que más fácilmente pueden convertirse en los otros: los extranjeros, los migrantes, los marginados, que habitan las periferias existenciales» ?dice Francisco en el mensaje de este año. Tiene que movernos la convicción de pertenecer a una Iglesia más católica, es decir, más universal, junto con el gozo de vivir en un mundo cada vez más inclusivo, enriquecido por la diversidad y las relaciones interculturales. Todos estamos en el mismo barco y somos compañeros de un mismo viaje, en una casa común, hecha de hermanos y hermanas. No olvidemos las palabras de Jesús: «Era forastero, y me acogisteis» (Mt 25,31). Es contundente. No necesitan interpretación.

+ Sebastià Taltavull

Obispo de Mallorca





