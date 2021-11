Carta pastoral de Mons. Rafael Zornoza: «A los pobres los tenéis siempre con vosotros»

El domingo 14 de noviembre celebramos la JORNADA MUNDIAL DE LOS POBRES, una jornada creada por el Papa Francisco, que tiene este año como lema la frase de Jesús: «A los pobres los tenéis siempre con vosotros» (Mc 14,7).

El Papa recuerda la escena de la mujer pecadora que ungió con un carísimo perfume a Jesús, entre las murmuraciones de los demás, que preguntaban. «¿Por qué no se ha vendido este perfume por trescientos denarios para darlos a los pobres?». Eso dijo Judas, que según San Juan era ladrón y no pensaba en los pobres sino en quedárselo. El cristiano está llamado a seguir el ejemplo de Jesús en el amor a Dios y al prójimo, especialmente a los más vulnerables. «Ninguno es tan pobre que no pueda dar algo de sí mismo. Los pobres no pueden ser sólo los que reciben, sino que hay que ponerlos en condiciones de poder dar, porque saben bien cómo corresponder. Con frecuencia los pobres nos enseñan la solidaridad y el testimonio de compartir. (Mensaje para la V Jornada Mundial de los Pobres, Papa Francisco).

El rostro de Dios que revela Jesús es el de un Padre para los pobres, siempre cercano a ellos. Jesús nos recuerda que el primer pobre es Él, el más pobre entre los pobres, porque los representa a todos, y manifiesta que la pobreza es un signo de su presencia entre nosotros, pues comparte con ellos la misma suerte. Esta es una importante lección para sus discípulos de todos los tiempos. Sus palabras «a los pobres los tenéis siempre con vosotros» indican que su presencia en medio de nosotros es constante, pero no para que nos acostumbremos y nos hagamos indiferentes, sino para involucrarnos con ellos. En nombre de los pobres, de las personas solas, marginadas y discriminadas, el Hijo de Dios aceptó el gesto de aquella mujer.

Los pobres tienen mucho que enseñarnos?dice el Papa?. Para empezar, conocen al Cristo sufriente, puesto que participan en sus propios dolores. Hace falta que nos dejemos evangelizar por ellos y descubrir a Cristo en ellos, prestarles nuestra voz en sus causas, pero también ser sus amigos, escucharlos, interpretarlos y recoger la misteriosa sabiduría que Dios quiere comunicarnos a través de ellos. Muchos santos y santas ejemplares han hecho compartido con los pobres su proyecto de vida.

Los pobres están entre nosotros. Qué evangélico sería si fuesen parte de nuestra vida e instrumentos de salvación, pero no llamarán a nuestra puerta, sino que hemos de encontrarlos en sus casas, en los hospitales y en las residencias asistenciales, en las calles y en los rincones oscuros donde a veces se esconden, en los centros de refugio y acogida.

Que nuestro compromiso no consista exclusivamente en acciones de promoción y asistencia; pues lo que el Espíritu moviliza en nosotros no es puro y simple activismo, sino ante todo una atención puesta en el otro “considerándolo como uno consigo”.

No perdamos nunca de vista la oportunidad que se nos ofrece de hacer el bien. Se trata de abrir nuestro corazón para reconocer las múltiples expresiones de la pobreza y en manifestar el Reino de Dios mediante un estilo de vida coherente con la fe que profesamos. Tengamos iniciativas con los pobres, compartamos nuestros bienes a través de Cáritas Diocesana o parroquial, ayudemos a cuantos atraviesan dificultades económicas y suelen acudir a los centros de caridad. Que no nos acostumbremos a su presencia en medio de nosotros, sin involucrarnos en compartir la vida con ellos. Tenemos que volver la mirada a Jesús y al Evangelio para dejarnos interpelar por su Palabra, y por su forma de vivir y de relacionarse con los más pequeños. Ellos nos abren el camino de una caridad que llega hasta el cielo.

+ Rafael Zornoza

Obispo de Cádiz y Ceuta





Escucha en directo COPE, la radio de los comunicadores mejor valorados. Si lo deseas puedes bajarte la aplicación de COPE para iOS( iPhone) y Android. La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil.